Σε ανάλυση για το πολιτικό σκηνικό ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, ο εκλογικός αναλυτής Νάσιος Ορεινός, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», σκιαγράφησε το κλίμα δυσπιστίας και οργής που διαμορφώνεται στην κοινωνία, εκτιμώντας ότι τα πρόσφατα γεγονότα επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων.

Απαντώντας στο κατά πόσο υποθέσεις όπως το Videogate και άλλα μεγάλα ζητήματα θα επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, ο Νάσιος Ορεινός ήταν κατηγορηματικός. «Η απάντησή μου είναι ναι. Όλα που βλέπουμε επηρεάζουν την εμπιστοσύνη στον πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς», προσθέτοντας ότι «βρισκόμαστε σε μία κρίση εμπιστοσύνης».

Ο ίδιος σημείωσε πως το κυρίαρχο συναίσθημα των πολιτών είναι πλέον η οργή. «Αυτό όλο το σκηνικό αγγίζει το συναίσθημα, κυρίως την οργή και την απογοήτευση, αλλά θα έλεγα αυτές τις μέρες κυρίως την οργή». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αίσθηση πως ενδέχεται «να μην μάθουμε ποτέ την αλήθεια» ενισχύει «την καχυποψία και το αίσθημα ατιμωρησίας».

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στη λεγόμενη «ψήφο διαμαρτυρίας», επισημαίνοντας πως «αυτό ενεργοποιεί τη ψήφο διαμαρτυρίας ή και ψήφων εκδίκησης», τάση που, όπως είπε, αποτυπώνεται ήδη στις δημοσκοπήσεις.

Αναφερόμενος στη στάση της εκτελεστικής εξουσίας, τόνισε ότι «έχει σημασία πώς θα συμπεριφερθεί και ο πρόεδρος. Αν έμπρακτα θα δείξει ότι τα πράγματα πρέπει να οδηγηθούν στην αλήθεια ή όχι», υπενθυμίζοντας ότι οι βουλευτικές εκλογές προηγούνται των προεδρικών, άρα «τα πάντα έχουν ευρύτερη πολιτική σημασία».

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές τάσεις, ο κ. Ορεινός εκτίμησε ότι «όλα αυτά ενισχύουν τη λεγόμενη αντισυστημική ψήφο», προβλέποντας ενίσχυση νέων σχηματισμών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «θα καρπωθούν κυρίως ο Φειδίας και το Άλμα», χωρίς να αποκλείει μετακινήσεις ψηφοφόρων και προς άλλους σχηματισμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο προφίλ των νέων ψηφοφόρων, τονίζοντας ότι «ο ψηφοφόρος είναι όπως τον καταναλωτή, πιο υποψιασμένος, πιο απαιτητικός, πιο ενημερωμένος», ενώ υπογράμμισε ότι ειδικά οι ηλικίες έως 35 ετών είναι «πιο απομακρυσμένοι από τα κόμματα» και δεν ακολουθούν πλέον κομματική πειθαρχία.

Στο ίδιο πλαίσιο, άσκησε κριτική στα παραδοσιακά κόμματα για τη στρατηγική τους. «Η αρνητική ψήφος δεν δουλεύει πλέον. Θα ανέμεινα από τα κόμματα να μας πείσουν γιατί να ψηφίσουμε τους ίδιους, όχι γιατί να μην ψηφίσουμε κάποιον άλλον».

Αναφερόμενος ειδικά στην περίπτωση του Φειδία, σημείωσε ότι ενδέχεται να υποεκτιμάται δημοσκοπικά, εξηγώντας ότι «στις δημοσιοποιήσεις υπάρχει πρακτική δυσκολία να εντοπίσουμε αυτούς τους νεαρούς», ενώ αποκάλυψε τη δική του εκτίμηση ότι «τον έχω βρει στο διψήφιο», υπό προϋποθέσεις.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το πολιτικό τοπίο ενδέχεται να γίνει πιο πολυκερματισμένο. «Θα έχουμε το πιθανότερο πιο κάτω τα παραδοσιακά κόμματα και θα έχουμε περισσότερους ρυθμιστές». Όπως εξήγησε, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε «συναινέσεις, διαπραγματεύσεις και πιο ποιοτικές αποφάσεις», έστω κι αν υπάρξουν καθυστερήσεις.

Τέλος, σημείωσε ότι η μάχη για την τρίτη θέση παραμένει ανοιχτή και «όλα είναι πιθανά», προσθέτοντας ότι «εκεί είναι το παιχνίδι», γεγονός που εξηγεί και τις έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις των τελευταίων ημερών.

