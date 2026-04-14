O Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, αναχώρησε την Τρίτη για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει σε Διακοινοβουλευτική Συνάντηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα λάβει χώρα την Τετάρτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Υπουργός θα συμμετάσχει στη συνάντηση με παρέμβασή του για το θέμα της εργασίας στην ψηφιακή εποχή και την επιδείνωση του εργασιακού άγχους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων μορφών απασχόλησης.



Διαβάστε επίσης: Β. Παπαδόπουλος: Απογοητευτική η κλιμακούμενη επιθετική στάση της Τουρκίας





Πηγή: ΚΥΠΕ