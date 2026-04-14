Σε προσωρινή συμφωνία κατέληξαν το βράδυ της Δευτέρας η Κυπριακή Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έναν νέο κανονισμό που στοχεύει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγής στην αγορά χάλυβα της Ένωσης.

Ο νέος κανονισμός εισάγει ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο προστασίας της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας από φαινόμενα όπως η εκτροπή εμπορίου και η υπερπροσφορά σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι τα μέτρα παραμένουν συμβατά με τις διεθνείς εμπορικές υποχρεώσεις της ΕΕ, ενώ προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών που εξαρτώνται από τον χάλυβα. Ο κανονισμός αυτός πρόκειται να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέτρα διασφάλισης για τον χάλυβα, τα οποία λήγουν στις 30 Ιουνίου 2026, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια της προστασίας της ευρωπαϊκής αγοράς χωρίς κανονιστικό κενό.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υπερπαραγωγής χάλυβα, η οποία εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 721 εκατ. τόνους έως το 2027, προστατεύοντας παράλληλα περίπου 2,5 εκατ. θέσεις εργασίας και στηρίζοντας τους στόχους αποανθρακοποίησης της ΕΕ.

Όπως δήλωσε ο Yπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχαήλ Δαμιανός, «η ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα αποτελεί στρατηγικό τομέα για την οικονομία, την ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση. Η σημερινή συμφωνία παρέχει στην ΕΕ ένα ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο εργαλείο για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας υπερπαραγωγής, διατηρώντας παράλληλα μια προσέγγιση βασισμένη σε κανόνες και διασφαλίζοντας δίκαιο ανταγωνισμό και μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα για τους παραγωγούς και τις αλυσίδες αξίας της Ευρώπης».

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εμπορίου INTA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, δήλωσε σε σχετική του ανάρτηση μετά το πέρας του τριλόγου ότι η επιτυχής κατάληξη της διαπραγμάτευσης για τα ισχυρότερα μέτρα για το χάλυβα, αποτελεί «ένα κρίσιμο βήμα για την προστασία της χαλυβουργίας από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και την υποστήριξη στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και στη μετάβασή της στην κλιματική ουδετερότητα».

Τη συμφωνία χαιρέτισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνοντας σε ανακοίνωση ότι στο νέο πλαίσιο προβλέπονται αδασμολόγητες ποσοστώσεις 18,3 εκατ. τόνων ετησίως και δασμός 50% για εισαγωγές πέραν των ορίων, καλύπτοντας 30 κατηγορίες προϊόντων. Παράλληλα, εισάγεται η απαίτηση «melt & pour» για μεγαλύτερη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το μέτρο θα ισχύει για όλες τις εισαγωγές, με εξαίρεση τις χώρες του ΕΟΧ, που ωστόσο θα υπόκεινται στους κανόνες ιχνηλασιμότητας.



Πηγή: ΚΥΠΕ