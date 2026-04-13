Κι επίσημα στη μάχη των βουλευτικών εκλογών ρίχνεται ο πρόεδρος του Κινήματος ΔΕΚ, Ανδρέας Θεμιστοκλέους.

Στην ανακοίνωσή του, παρουσιάζει το ΔΕΚ ως ιδεολογικό και πατριωτικό κίνημα που στοχεύει στην πολιτική «εξυγίανση», την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου, την προστασία της εθνικής ταυτότητας και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στο υπάρχον κομματικό σύστημα και ζητά στήριξη ώστε το ΔΕΚ να εισέλθει στη Βουλή, υποσχόμενος δυναμική, σταθερή και μαχητική παρουσία με έμφαση στα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα.

Αυτουσια η ανακοίνωση:

ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΔΕΚ

Κυρίες και κύριοι, Φίλες – Φίλοι

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Σήμερα απευθύνομαι σε εσάς ως βουλευτής και Πρόεδρος του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΚ και ως υποψήφιος του για επανεκλογή στην Επαρχία Λεμεσού.

Το ΔΕΚ γεννήθηκε από την ανάγκη ιδεολογικής και πολιτικής στέγασης και έκφρασης πολλών ανθρώπων.

Ανθρώπων, που στα χρόνια που πέρασαν είδαν:

➨ τους προσανατολισμούς τους, να σβήνονται

➨ τα ιδανικά και τους οραματισμούς τους, να εγκαταλείπονται

➨ τις ιδέες και τους αγώνες τους, να χλευάζονται και να προδίδονται.

Ανθρώπων που αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με την ηθική καταρράκωση, την πολιτική παρακμή και τη μετατροπή της πολιτικής σε μηχανισμό προώθησης και εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων εις βάρος της χώρας και του λαού μας.

Το ΔΕΚ είναι Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα αρχών, είναι κίνημα ιδεολογικό, δημοκρατικό, λαϊκό και εθνικό.

Εμείς ουδέποτε απαρνηθήκαμε την ιδεολογία μας.

Ουδέποτε κρύψαμε ή προδώσαμε τις αξίες και τις ιδέες μας.

Εμείς τις ιδέες μας τις κατονομάζουμε, τις υπερασπιζόμαστε κι αγωνιζόμαστε για την εδραίωση, την εξάπλωση και πραγμάτωσή τους.

Όπλα μας, η ιστορική ΑΛΗΘΕΙΑ, η ΛΟΓΙΚΗ, η δύναμη των ΙΔΕΩΝ μας, το κύρος και το ήθος των ΑΝΘΡΩΠΩΝ μας.

Το ΔΕΚ δεν χρωστά σε κανέναν και δεν φοβάται κανέναν.

Ο διαρκής κι αδιαπραγμάτευτος σκοπός της ύπαρξης και λειτουργίας του ΔΕΚ είναι η εθνική και φυσική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού στη γη των πατέρων του, μέσα σε συνθήκες ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Διότι για εμάς, ΤΙΠΟΤΕ δεν είναι καλύτερο, γλυκύτερο, αξιότερο, σπουδαιότερο και πιο τρανό από μια ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ κι ΑΣΦΑΛΗ!

Θέλουμε την Κύπρο, με κύρος στην Ευρώπη και αξιοπρέπεια στη διεθνή σκηνή.

Θέλουμε την Ευρώπη των πατρίδων, των εθνών και των λαών και όχι την Ευρώπη των πληθυσμών και των καταναλωτών.

Θέλουμε κράτος αποτελεσματικό, ευνομούμενο, δίκαιο, ανθρώπινο, που δεν θα ταλαιπωρεί και που δεν θα εχθρεύεται τους πολίτες του.

Θέλουμε τον λαό μας υπερήφανο, την οικονομία μας δυναμική, την κοινωνία μας δίκαιη και τα παιδιά και τα εγγόνια μας να ακμάζουν. Πολιτικά, οικονομικά, πνευματικά και ηθικά μακριά από τους κινδύνους που σήμερα τα απειλούν.

Οι βασικές προτεραιότητες του ΔΕΚ είναι:

➨ Να αγωνιστούμε για την ενίσχυση της Άμυνας και της αποτρεπτικής ισχύος της Κύπρου

➨ Να αντισταθούμε στις επιταγές της λεγόμενης «Νέας Τάξης Πραγμάτων» και να υπερασπιστούμε την ταυτότητά μας, την γλώσσα, την ιστορία, την παιδεία, το δημόσιο σχολείο μας και την παραδοσιακή οικογένεια, από τη λαθρομετανάστευση και τα διάφορα κινήματα εθνομηδενισμού, αποχριστιανισμού και αφελληνισμού

➨ Να επιδιώξουμε την πολιτική εξυγίανση και το οριστικό τέλος στην ατιμωρησία όλων όσοι κατασπαράζουν τις σάρκες της πατρίδα μας

➨ Να στηρίξουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και να προστατεύσουμε τους πολλούς που δεν έχουν, δεν κατέχουν και δεν αντέχουν, από τη βαρβαρότητα και την αγριότητα των τραπεζών και των αγορών

➨ Να βγάλουμε τον λαό μας από τη μιζέρια, τη δυστυχία και τα τραγικά αδιέξοδα στα οποία μας οδήγησε ένα αναξιόπιστο και χρεοκοπημένο κομματικό σύστημα

➨ Να τερματίσουμε τη συρρίκνωση της πάλαι ποτέ ευρείας και εύρωστης μεσαίας τάξης

➨ Να εργαστούμε σκληρά για την ύπαιθρο μας και να στηρίξουμε την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέας της οικονομίας

➨ Να δώσουμε την ευκαιρία, τη δυνατότητα και την ελπίδα στους νέους και τις νέες μας να μπορούν να ζουν στον τόπο μας με αξιοσύνη, αξιοπρέπεια και χαρά

➨ Να πάρουμε πίσω στα δικά μας χέρια την πατρίδα και την κοινωνία μας. Να γίνουμε ξανά οι αφέντες της γης μας, της ζωής και της μοίρας μας!

Φίλες και φίλοι,

Ευθέως κι ευθαρσώς ζητώ από εσάς τη δύναμη ώστε το ΔΕΚ να εισέλθει στην επόμενη Βουλή και να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής του τόπου.

Οι υποψήφιοι μας χαρακτηρίζονται από συγκροτημένη πολιτική κρίση, υγιές πολιτικό ένστικτο, επάρκεια και καταλληλότητα για το αξίωμα του βουλευτή και διάθεση για πολιτικούς αγώνες, για δικαιοσύνη και δικαίωση.

Η παρουσία του ΔΕΚ στη Βουλή θα αποτελεί τον γρανιτένιο βράχο επάνω στον οποίο θα σπάζουν τα κύματα του παραλογισμού, του αμοραλισμού, του κατευνασμού της Τουρκίας και των αντεθνικών λύσεων του κυπριακού. Θα είναι ασπίδα προστασίας του Κυπριακού Ελληνισμού, των δικαίων και δικαιωμάτων του και η ελπίδα του για ένα μέλλον καλύτερο κι ασφαλέστερο.

Από την επομένη των εκλογών και για πέντε χρόνια ένα θα μετρά και θα έχει αξία: ποιοι θα βρίσκονται στη Βουλή για να ενεργούν εκ μέρους σας, να μιλούν εξ ονόματός σας και να σας εκφράζουν.

Η υποψηφιότητά μου βρίσκεται πλέον ενώπιον σας.

Εάν μου ανανεώσετε την εντολή και την ευθύνη να είμαι βουλευτής σας, ένα υπόσχομαι και για ένα δεσμεύομαι:

Θα συνεχίσω να είμαι βουλευτής δυναμικά παρών, μάχιμος, αξιόπιστος και χρήσιμος. Με καθαρό και τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο και με ακλόνητη πίστη στην πατρίδα μας.

Θα είμαι ο βουλευτής που θα θέλατε να έχετε σε δύσκολες ημέρες και κρίσιμες ώρες.

Θα είμαι ο βουλευτής του οποίου η συνείδηση, η πολιτική σκέψη, η λογική και η φωνή δεν θόλωσαν, δεν σιώπησαν, δεν συμβιβάστηκαν και δεν λύγισαν ποτέ.

Οι αποδείξεις και οι εγγυήσεις για την υπόσχεση και τη δέσμευση αυτή βρίσκονται στις πολλές και δύσκολες μάχες που έδωσα όλα αυτά τα χρόνια.

Γνωρίζω πολύ καλά τις ευθύνες μου απέναντι στη χώρα, τον λαό μας κι απέναντί σας.

Γνωρίζω καλά για ποιους σκοπούς και για ποιους ανθρώπους αγωνίζομαι.