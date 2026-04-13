Τον βανδαλισμό του εκλογικού επιτελείου του υποψηφίου του, Μάριου Πελεκάνου στη Λευκωσία, καταγγέλλει με ανακοίνωσή του το ΕΛΑΜ, κάνοντας λόγο για απαράδεκτες ενέργειες που πλήττουν τη δημοκρατία. Το κόμμα καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.

Καταγγέλλουμε το περιστατικό βανδαλισμού στο επιτελείο του υποψηφίου μας, Μάριου Πελεκάνου στη Λευκωσία.

Η δημοκρατία προϋποθέτει σεβασμό προς όλες τις απόψεις και όσοι δεν τον επιδεικνύουν οφείλουν να απομονώνονται από την κοινωνία και τον δημόσιο διάλογο.

Αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές την άμεση και πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, καθώς και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να αποδοθούν ευθύνες. Τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε μια σύγχρονη και ευνομούμενη δημοκρατική κοινωνία.