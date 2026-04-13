Τη «σοβαρή ανησυχία» της εξέφρασε η ΕΕ μετά που η Τουρκία, ως προεδρεύουσα της Ετήσιας Διάσκεψης των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP31), αρνήθηκε τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω διάσκεψη, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στις 27 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η Κυπριακή Δημοκρατία στερήθηκε θέσης στην αίθουσα της συνεδρίασης, στην οποία προήδρευσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας της Τουρκίας, Μουράτ Κουρούμ.

Η ΕΕ καταδίκασε τον αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μετέπειτα συνεδρίαση του ΟΗΕ για την μνημόνευση της Παγκόσμιας Ημέρας Mηδενικών Αποβλήτων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η EE εξέφρασε «τη σοβαρή ανησυχία της για το γεγονός» και υπενθύμισε ότι «όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ απολαμβάνουν ίσης αναγνώρισης και συμμετοχής στις διαδικασίες του ΟΗΕ σε αντιστοιχία με την αρχή της κυρίαρχης ισότητας και το πνεύμα της πλήρους συμπερίληψης» που διέπει τον ΟΗΕ.

Σε απάντηση, η Τουρκία υπερασπίστηκε τη στάση της, επικαλούμενη τη διαχρονική πολιτική μη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Εκπρόσωπος της Τουρκίας σημείωσε ότι η συνάντηση για το CΟP31 «δεν υπαγόταν σε εντολή του ΟΗΕ και ως εκ τούτου ήταν στη διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή να κυκλοφορήσει προσκλήσεις».

Πηγή: ΚΥΠΕ