«Ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε με την κατοχή», δήλωσε ο Προέδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στο Πασχαλινό τηλεοπτικό του μήνυμα, το Μεγάλο Σάββατο, αναφέροντας ότι συνεχίζει τη μεγάλη προσπάθεια, με στόχο την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού. Έστειλε επίσης μήνυμα ενότητας για αντιμετώπιση από κοινού όλων των προκλήσεων.

«Σε λίγες ώρες υποδεχόμαστε τη χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης του Κυρίου», αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Σε αυτή, την πιο σημαντική μέρα της Ορθοδοξίας, που οι πιστοί καλούνται να «λαμπρυνθούν», να γεμίσουν φως και αγαλλίαση καθώς ο Χριστός νίκησε τον Θάνατο για να χαρίσει σε όλους τη ζωή, απευθύνομαι στον καθένα και την κάθε μία με σεβασμό και εκτίμηση», είπε.

«Σας εύχομαι από καρδιάς το Φως της Αναστάσεως να ευλογήσει τη δική σας ζωή, τις οικογένειες και τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Να σας φωτίσει, να σας ενισχύσει», πρόσθεσε.

Σημειώνοντας ότι, σε λίγο οι καμπάνες σε όλη την ελεύθερη Κύπρο θα ηχήσουν χαρμόσυνα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι οι καμπάνες της Ανάστασης «δεν θα σημάνουν, δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, στα κατεχόμενα χωριά και τις πόλεις μας». Οι τραγικές συνέπειες της εισβολής του 1974 συνεχίζονται και βασανίζουν τον τόπο μας και τους ανθρώπους του, πρόσθεσε.

«Για αυτό και η σκέψη μας παραμένει στους πρόσφυγες, στους συγγενείς των πεσόντων και των αγνοουμένων καθώς και στους ηρωικούς εγκλωβισμένους μας. Μεταφέρω σε όλους την ευγνωμοσύνη της πολιτείας και του λαού μας, μαζί με την υπόσχεση ότι ποτέ μα ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε με την κατοχή», είπε.

«Δεν σταματάμε ποτέ τον αγώνα μας. Συνεχίζουμε ακούραστα τη μεγάλη προσπάθεια, με στόχο την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και του διαπραγματευτικού κεκτημένου, με σεβασμό στις Αρχές, τις Αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε ακόμη.

Όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν, είπε, «όποια αδιαλλαξία και αν αντιμετωπίζουμε, εργαζόμαστε για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια». «Το οφείλουμε στους προγόνους μας, το οφείλουμε στις επόμενες γενιές στις οποίες αξίζει μια πατρίδα ελεύθερη, επανενωμένη, ασφαλής», είπε, «ένα Κράτος από άκρη σε άκρη ελεύθερο, όπου όλοι οι νόμιμοι πολίτες του – Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι – θα απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες σε όλη την επικράτειά του, όπως ακριβώς συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη».

Για αυτό και εργαζόμαστε καθημερινά, συνέχισε, «στη βάση συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, στη βάση του ιδεολογικοπολιτικού μας πλαισίου, ενισχύοντας όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας, εσωτερικούς και εξωτερικούς, ισχυροποιώντας και θωρακίζοντας την Κύπρο».

«Ενισχύουμε την οικονομία, την άμυνα, την ασφάλεια, αναβαθμίζουμε την διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εκσυγχρονίζουμε μέσα από τολμηρές μεταρρυθμίσεις το κράτος μας, επενδύουμε ουσιαστικά στην παιδεία, την υγεία, το κράτος πρόνοιας, το στεγαστικό, την εργασία και σε όλους τους τομείς που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη» είπε ο Προέδρος της Δημοκρατίας.

Την ίδια στιγμή, είπε, «μέσω μιας εξωστρεφούς εξωτερικής πολιτικής, συνάπτουμε συμμαχίες και συνεργασίες, είμαστε ένα ενεργό και αξιόπιστο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άριστες σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή». Είπε ακόμη ότι η Κύπρος, η οποία προεδρεύει αυτό το εξάμηνο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «αποτελεί μέρος του σκληρού πυρήνα της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, με λόγο και ρόλο στα τεκταινόμενα των Βρυξελλών και στη μεγάλη προσπάθεια για περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Δήλωσε «περήφανος» για την Κύπρο, που μπορεί να πρωταγωνιστεί, να λαμβάνει στήριξη εκεί και όταν χρειάζεται και που αντιμετωπίζεται ισότιμα και με σεβασμό από τους εταίρους της, όπως είπε.

Αναφέροντας ότι «δεν υπάρχει Ζωή χωρίς Σταυρό», ούτε Γολγοθάς χωρίς Ανάσταση και «καλός και δίκαιος αγώνας», χωρίς δικαίωση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, έστειλε μήνυμα ενότητας. «Μαζί, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε, ενωμένοι και ισχυροί ως κοινωνία και λαός, όλες τις προκλήσεις», μακριά από λαϊκισμούς και τοξικότητα. «Με σοβαρότητα και συνέπεια, να δίνουμε μαζί όλους τους αγώνες, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», είπε.

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες, όπως είπε, δεν αφήνουν καμία χώρα ανεπηρέαστη, «αποδεικνύεται περίτρανα η ανάγκη για σοβαρότητα, ενότητα, σύνεση και υπευθυνότητα: Της πολιτείας, των θεσμών, της κοινωνίας, αλλά και του καθενός από εμάς σε ατομικό επίπεδο».

Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί και αντιμετωπίζει αποφασιστικά και άμεσα τις κρίσεις, είπε, σημειώνοντας ότι μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διακυβέρνησης έχει πετύχει τα τρία τελευταία χρόνια την ενίσχυση και θωράκιση της χώρας, «με υπευθυνότητα και χωρίς λαϊκισμούς και πειράματα».

«Συνεχίζουμε παραμένοντας προσηλωμένοι στους στόχους μας», είπε, με ανθρωποκεντρικές πολιτικές, για να παραμείνει η οικονομία της χώρας ισχυρή και ανθεκτική, «το κράτος μας πιο σύγχρονο και δίκαιο, και για να μπορούμε να εφαρμόζουμε κοινωνική πολιτική που στηρίζει τον κάθε πολίτη ανάλογα με τις ανάγκες του».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακόμη ότι, λίγες ώρες πριν το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου διαδοθεί σε όλο τον Κόσμο, «η σκέψη μας στρέφεται προς όλους όσοι υποφέρουν και κουβαλούν τον δικό τους προσωπικό ή οικογενειακό σταυρό».

Σημειώνοντας ότι το μήνυμα της Αναστάσεως δεν είναι μόνο μήνυμα κατάλυσης του Θανάτου και επικράτησης της Ζωής, «αλλά και μήνυμα για να ζήσουμε στο Τώρα χωρίς φόβο και με αγάπη στον συνάνθρωπο», παροτρύνει να γίνει ο καθένας από εμάς «φορέας Αγάπης, ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης». «Ας προστρέξουμε σε βοήθεια του διπλανού που το έχει ανάγκη, ας ανοίξουμε τις καρδιές και τα σπίτια μας, ώστε να κάνουμε πράξη το πραγματικό μήνυμα της Αναστάσεως», είπε.

Κλείνοντας, ευχήθηκε «Καλή Ανάσταση. Χρόνια Πολλά, και Καλή Λευτεριά».

Πηγή: KYΠΕ