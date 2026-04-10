Η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Πάφου καταγγέλλει βανδαλισμό προεκλογικού υλικού στην Πόλη Χρυσοχούς, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας άγνωστα πρόσωπα προκάλεσαν ζημιές σε αφίσες υποψηφίων, αναγράφοντας σβάστικες και σύμβολα μίσους πάνω στα πρόσωπά τους.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή κάνει λόγο για «απόλυτο ξεπεσμό» και απόπειρα εκφοβισμού από ακροδεξιά στοιχεία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για θρασύδειλες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στο σκοτάδι, με στόχο την τρομοκράτηση της κοινωνίας. Όπως αναφέρεται, τέτοιες πρακτικές αντικατοπτρίζουν έναν «πολιτισμό» που συνδέεται με το μίσος, τη βαρβαρότητα και τον διχασμό.

Παράλληλα, το ΑΚΕΛ Πάφου υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω ενέργειες δεν πρόκειται να κάμψουν το ηθικό των μελών του ούτε να οδηγήσουν σε υποχώρηση. Καταληκτικά, στέλνει μήνυμα ενόψει των εκλογών, τονίζοντας ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και πως η απάντηση των πολιτών στην κάλπη θα είναι ηχηρή.