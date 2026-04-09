Τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ, Σεΐχη Τζάρα Τζάμπερ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ, αναφορικά με την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Κόμπος σημείωσε ότι «εξέφρασε την αλληλεγγύη της Κύπρου προς το Κουβέιτ και τόνισε ότι η ανακοινωθείσα κατάπαυση του πυρός αποτελεί κρίσιμο βήμα για την προώθηση της διαρκούς αποκλιμάκωσης σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

«Η συνεχής διπλωματία και ο ενεργός διάλογος είναι απαραίτητα για μια ολοκληρωμένη και διαρκή περιφερειακή σταθερότητα», κατέληξε.

