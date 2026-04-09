«Φυσικά και θα γίνει διερεύνηση μέχρι τέλους της υπόθεσης», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες αναφορές του δημοσιογράφου – ερευνητή Μακάριου Δρουσιώτη, παραπέμποντας στον έλεγχο από την Europol και εκφράζοντας σεβασμό στο Σύνταγμα και τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προσερχόμενος στην Αστυνομική Ακαδημία, την οποία επισκέφθηκε ενόψει του Πάσχα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ρωτήθηκε για τις αναφορές Δρουσιώτη ως προς τις προθέσεις του. Ο Μακάριος Δρουσιώτης ανέφερε σε νέα ανάρτησή του ότι "δεν φαίνεται να υπάρχει καμία θέληση από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την Κυβέρνηση" για διερεύνηση. Σε κάθε δημοκρατικό κράτος υπάρχει σύνταγμα, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν κανονισμοί, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, λέγοντας πως όταν ο κυπριακός λαός τον επέλεξε ως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας «έδωσα διαβεβαίωση και πιστό όρκο στους νόμους και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρώτος εγώ πάνω απ' όλους, ως θεματοφύλακας του Συντάγματος, σέβομαι απόλυτα το Σύνταγμα και τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Καλεί, είπε, όλους, τα πολιτικά κόμματα, την κοινωνία γενικότερα, «είναι η ευθύνη που έχουμε όλοι - και επαναλαμβάνω, εγώ έχω αναλάβει αυτή την ευθύνη, την γνωρίζω, την τηρώ πιστά - να προστατεύσουμε τους νόμους και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας». Διαφορετικά, πρόσθεσε, πηγαίνουμε σε συνθήκες αναρχίας. «Και είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν θέλει να φτάσουμε ή να οδηγηθεί η χώρα μας σε ένα τέτοιο επίπεδο. Μια χώρα, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος-μέλος των Ηνωμένων Εθνών».

Στην ερώτηση εάν θεωρεί ότι υπάρχει μια εσκεμμένη προσπάθεια για αποσταθεροποίηση της χώρας και αμφισβήτησης των θεσμών ενόψει και της προεκλογικής περίοδού, «γιατί αυτό το αφήγημα του κ. Δρουσιώτη βλέπουμε κι άλλες πολιτικές δυνάμεις να το ασπάζονται και να το χρησιμοποιούν προεκλογικά», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε ότι δεν έχει να σχολιάσει οτιδήποτε σε σχέση με το ποιες είναι ή δεν είναι οι προθέσεις του οποιουδήποτε. «Εκείνο που θέλω να επαναλάβω είναι ότι είμαι θεματοφύλακας του Συντάγματος, των νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας και σας διαβεβαιώ ότι τηρώ πιστά και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις ευθύνες. Από εκεί και πέρα η κυπριακή κοινωνία είναι αρκετά ώριμη και η κυπριακή κοινωνία θα πάρει τις αποφάσεις της», σημείωσε.

Στην ερώτηση εάν θα γίνει διερεύνηση μέχρι τέλος στη συγκεκριμένη υπόθεση, απάντησε: «Φυσικά γίνεται διερεύνηση μέχρι τέλους. Φυσικά. Γι' αυτό λήφθηκαν και σχετικές αποφάσεις. Γι' αυτό βάζουμε και νέες ασφαλιστικές δικλίδες με την Europol. Τι εννοείται θα γίνει; Φυσικά θα γίνει όπως γίνεται για όλες τις περιπτώσεις. Είμαστε ένα κράτος, είμαστε δημοκρατικό κράτος. Αλλοίμονο, αν φτάσουμε να αμφισβητούμε, επαναλαμβάνω, τους θεσμούς, το κράτος. Ελεγχόμαστε καθημερινά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς οργανισμούς, από οργανισμούς σχετικούς με αυτά τα θέματα», είπε.

Ας αναλογιστούμε όλοι, όλοι μας την ευθύνη μας, κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Πηγή: ΚΥΠΕ