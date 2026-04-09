Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε και ανακοινώνει ακόμη 4 ονόματα υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Πρόκειται για πρόσωπα που ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος. Με αυτά τα κριτήρια θα επιλεχθούν και οι υπόλοιποι και υπόλοιπες 8 υποψήφιοι και υποψήφιες, στην υπό εξέλιξη διαδικασία επιλογής του συνόλου των υποψηφίων.

Υποψήφια Βουλεύτρια επαρχίας Λευκωσίας

· Βούλα (Παρασκευή) Κόκκινου

Υποψήφια Βουλεύτρια επαρχίας Λεμεσού

· Στέλλα Συμεού (σε αντικατάσταση του Νίκου Στυλιανίδη)

Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Λάρνακας

· Κωνσταντίνα Πλυσή

· Στέλιος Λιπέρης

Με τους πιο πάνω υποψήφιους, ο μέχρι σήμερα αριθμός των υποψηφίων Βουλευτών είναι 48.

Βιογραφικό Σημείωμα Βούλας (Παρασκευής) Κόκκινου

Υποψήφιας Βουλεύτριας Λευκωσίας

Η Βούλα (Παρασκευή) Κοκκίνου γεννήθηκε στην Πέγεια της Πάφου τον Ιούλιο του 1959 όπου και παραμένει τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής της.

Από τεσσάρων χρόνων μέχρι δώδεκα ζει στο γειτονικό χωριό Ακουρσός όπου τελειώνει το Δημοτικό σχολείο. Ακολούθως φοιτά στο Β’ Γυμνάσιο Πάφου με διακοπή ενός χρόνου που φοιτά στο Γυμνάσιο Ζωγράφου στην Αθήνα μετά την βάρβαρη τουρκική εισβολή το 1974. Σπουδάζει στην σχολή ΑΚΤΟ στην Αθήνα στους τομείς Γραφικών Τεχνών, Διακόσμησης εσωτερικού εξωτερικού χώρου και βιτρίνας. Παράλληλα εργάζεται σε εργαστήρι Μοντέρνας Κηροπλαστικής και παρακολουθεί μαθήματα σχεδίου.

Το 1981 επιστρέφει στην Κύπρο. Για δύο χρόνια εργάζεται σαν διακοσμήτρια στα καταστήματα ειδών υγιεινής Βάσου Λεπτού. Το 1983 ξεκινά να εργάζεται στο περιοδικό Ενημέρωση σαν γραφίστρια όπου παραμένει για 7.5 χρόνια. Παράλληλα εργάζεται και σε άλλα έντυπα: εφημερίδα Μοτοκίνηση, διαφημιστικός οδηγός Πού να το Βρεις. Στο τυπογραφείο Θέοπρες και στο διαφημιστικό γραφείο Action. Αναλαμβάνει επίσης και τη σελιδοποίηση του βιβλίου Wines of Cyprus και του βιβλίου Στις φυλακές του Ντενκτάς. Στη συνέχεια προσλαμβάνεται από το συγκρότημα Ο Φιλελεύθερος και αναλαμβάνει τη σελιδοποίηση της ένθετης εφημερίδας Φιλελεύθερος Χρόνος και του Οικονομικού Φιλελεύθερου, για δύο χρόνια. Με την έκδοση του περιοδικού Σελίδες αναλαμβάνει τη σελιδοποίηση και την καλλιτεχνική διεύθυνσή του. Μένει σ’ αυτό το πόστο με μεγάλη επιτυχία για 4.5 χρόνια. Με την επιτυχία της αυτή καθιερώνει τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στον Κυπριακό περιοδικό τύπο με μεγάλη προσπάθεια, λόγω και του ανδροκρατούμενου περιβάλλοντος και της νοοτροπίας που επικρατούσε. Παράλληλα παρακολουθεί μέσα από βιβλία ξένους γραφίστες και την εξέλιξη των γραφικών τεχνών στο διεθνή χώρο, κάτι το οποίο έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα της δουλειάς της.

Το 1988 λαμβάνει μαθήματα φωτογραφίας από τον καταξιωμένο φωτογράφο Ζακ Ιακωβίδη. Το φωτογραφικό της αρχείο χρησιμοποιήθηκε σε πληθώρα περιοδικών και βιβλίων.

Για οκτώ χρόνια είναι μέλος του Δ.Σ. της συντεχνίας των τυπογράφων της Π.Ε.Ο. από όπου αγωνίζεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων του κλάδου και κυρίως των γυναικών.

Για δέκα χρόνια διετέλεσε αντιπρόεδρος της Περιβαλλοντικής Κίνησης Κύπρου.

Το Μάρτιο του 1996 δημιουργεί το δικό της γραφείο ΕΝ ΤΥΠΟΙΣ Βούλα Κοκκίνου, την πρώτη οργανωμένη εκδοτική μονάδα στην Κύπρο. Με την καλλιτεχνική της διεύθυνση τέθηκαν τα θεμέλια ενός πρωτοπόρου, για τα κυπριακά δεδομένα, εκδοτικού οίκου που δεν άργησε να αναγνωριστεί από μικρούς και μεγάλους οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοινού, που άρχισε να ενδιαφέρεται για το σχεδιασμό και την έκδοση βιβλίων στην Κύπρο αντί στην Ελλάδα, όπως συνηθίζετο παλαιότερα. Παράλληλα συνεργάζεται με το συγκρότημα ΔΙΑΣ ως σύμβουλος στο περιοδικό «Το Περιοδικό».

Το 2001 με πρωτοβουλία της και με βασικό άξονα την πεποίθηση ότι ο πολιτισμός ενός τόπου είναι ότι πολυτιμότερο για την επιβίωσή του, και μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δημιουργεί την αδελφική εταιρεία «Εκδόσεις ΕΝ ΤΥΠΟΙΣ», με τη φιλοδοξία να προσφέρει, διά μέσου των δικών της ποιοτικών εκδόσεων, στον πολιτισμό και τη διαφώτιση. Μέσα από τις «Εκδόσεις ΕΝ ΤΥΠΟΙΣ», εκτός των άλλων σειρών δημιουργεί τη σειρά Σύγχρονη Κυπριακή Τέχνη μέσα από την οποία στηρίζει τους Κύπριους καλλιτέχνες τις σειρές Σύγχρονη Κυπριακή Ποίηση, Κύπριοι Λογοτέχνες- Άγνωστα Κείμενα, Λαογραφία, Μαρτυρίες, Εστιάσεις κ,ά, βάζοντας έτσι σε τάξη τα εκδοτικά θέματα στην Κύπρο.

Βασικά δημιουργεί το επάγγελμα του εκδότη στον τόπο μας.

Οργανώνει Εκθέσεις Κυπρίων Καλλιτεχνών στο εξωτερικό και στην Κύπρο προβάλλοντας έτσι τους Κύπριους Καλλιτέχνες και το σύγχρονο πολιτισμό της Κύπρου γενικότερα.

Πρωτοστατεί για τη δημιουργία του Συνδέσμου Εκδοτών Κυπριακού Βιβλίου (Σ.Ε.ΚΥ.ΒΙ.) Από το 2004-2014 κατέχει την θέση της Προέδρου του Συνδέσμου. Από τη θέση αυτή κατορθώνει να δημιουργηθεί για πρώτη φορά «Πολιτική βιβλίου» από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες που εκτός των άλλων χρηματοδοτούνται οι εκδότες. Με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, οργανώνει και καθιερώνει, πρώτη φορά στην Κύπρο, για τρεις συνεχείς χρονιές το Φεστιβάλ Κυπριακού Βιβλίου κ.ά.

To 2014 δημιούργησε τον «Πολυχώρο των Εκδόσεων Εν Τύποις» όπου οργάνωσε πληθώρα εκδηλώσεων (εκθέσεις καλλιτεχνών και βιβλίων, παρουσιάσεις βιβλίων και «Συμπόσια Πολιτιστικής Μνήμης»). Στον «Πολυχώρο» δημιουργεί επίσης 2 μουσεία: Τυπογραφίας και το μουσείο Καρμέλας και Ανδρέα Καραγιάν.

Με τα συμπόσια πολιτιστικής μνήμης επιτυγχάνει την επαφή των συνανθρώπων μας, κυρίως νέων με παλαιότερους σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή όπως, ο Νίκος Νικολαϊδης, ο Κώστας Στάθης, ο Τεύκρος Ανθίας κ.ά. Τα συμπόσια είναι ακόμη μια προσπάθειά της να προσφέρει στους νέους υγιεί πρότυπα και να αντισταθεί στον αντιπολιτισμό.

Με την επιθυμία της να στηρίξει τόσο τους καλλιτέχνες όσο και τους συγγραφείς διοργάνωσε εκθέσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό (έκθεση 25 κυπρίων καλλιτεχνών σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ομαδικές εκθέσεις στον Πολυχώρο των Εκδόσεων Εν Τύποις, βραδιές ποίησης κ.ά).

Θέλοντας να πάρει το βιβλίο κοντά στους ανθρώπους της περιφέρειας και να καλλιεργήσει την αναγνωστικότητα γενικότερα, δημιουργεί το «Περιφερειακό Φεστιβάλ Βιβλίου» σε συνεργασία με διάφορες κοινότητες αναπτύσσοντας και φιλανθρωπικό έργο αφού σημαντικό ποσοστό από τα έσοδα, δίνεται στην κοινότητα για να βοηθηθεί μέλος της (Περιστερώνα, Γούρρι, Πέγεια, Γεροσκήπου, Αγία Νάπα, κ.λπ.)

Παράλληλα, αποδέχεται και ενθαρρύνει συναντήσεις στα γραφεία του Εκδοτικού Οίκου με μαθητές νηπιαγωγείων, Δημοτικής, Μέσης Εκπαίδευσης και Λυκείων, όπου δίνει διαλέξεις για τη δημιουργία του βιβλίου, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην περαιτέρω εκτίμηση και αγάπη προς το βιβλίο.

Το πλούσιο αρχείο της από παλαιά βιβλία και περιοδικά είναι ανοιχτό σε φοιτητές, ιστορικούς, ιστορικούς τέχνης και σε άλλους μελετητές όπως και στο κοινό το οποίο μπορεί, στο αναγνωστήριο στον «Πολυχώρο των Εκδόσεων Εν Τύποις», να περάσει ευχάριστα, αξιοποιώντας το χρόνο του σε ένα ευχάριστο περιβάλλον περιτριγυρισμένος εκτός των άλλων και από μόνιμες εκθέσεις έργων τέχνης.

Έχοντας πλήρη αντίληψη της χαμηλής αναγνωστικότητας στον τόπο μας, καταβάλει πολλές προσπάθειες αφιερώνοντας σημαντικό χρόνο με συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για παρουσιάσεις βιβλίων που εκδίδει και άρθρα για την αξία του βιβλίου στη ζωή μας γενικότερα. Με την προσπάθεια αυτή ευελπιστεί να συμβάλει στο να μπει στη ζωή του κύπριου πολίτη το υπέρτατο πολιτιστικό αγαθό, βιβλίο, και να συνεισφέρει στη μύησή του στον πολιτισμό και κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας.

Έχει στο ενεργητικό της 3 εκθέσεις: «KAΛOKAIPINH ANAΠAYΛA» Υδατογραφίες, Gallery Opus 39, 2009 και «ΑΡΩΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ», Υδατογραφίες, Πολυχώρος Εκδόσεων Εν Τύποις, 2017. «ΤΕΧΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ» ψηφιακή επεξεργασία φωτογραφιών σε ψηφιακή εκτύπωση σε καμβά, Πολυχώρος Εκδόσεων Εν Τύποις, 2018.

Το 2018 βάζει τα θεμέλια της Βιβλιοθήκης «Εν Γνώσει» εις μνήμη του ήρωα αδελφού της στον Απελευθερωτικό Αγώνα 1955-1959 με πλούσιο, σπάνιο κυπρολογικό και άλλο υλικό. Στη βιβλιοθήκη έχουν πρόσβαση Φοιτητές και ερευνητές χωρίς καμία επιβάρυνση. Σήμερα η βιβλιοθήκη αριθμεί 30.000 και πλέον βιβλία.

Έχει εκδώσει το βιβλίο της Το σιωπηλό δάκρυ της πόλης. Εκδόσεις Εν Τύποις 2025 (δίγλωσσο)

Υπό έκδοση τα βιβλία της Τα ρόπτρα σίγησαν-Παλιά Λευκωσία, Λιθανάγλυφα στην Παλιά Λευκωσία

και Γκραφίτι στην Παλιά Λευκωσία 2023-2026

Έχει εκδώσει επίσης το βιβλίο Γάτες στην Κύπρο-συναντήσεις. Εκδόσεις Εν Τύποις 2026 (Ελληνική και Αγγλική έκδοση)

Το 2019 βραβεύεται για την προσφορά της στα γράμματα και τις τέχνες από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κύπρου (ΕΠΟΚ).

Το 2024 η ομάδα Duoplusarprojects διοργανώνει έκθεση, στον Πολυχώρο των εκδόσεων Εν Τύποις, 15 καλλιτεχνών με τίτλο ΕΝ ΤΥΠΟΙΣ//Εν Τέχνης οι οποίοι εμπνέονται από βιβλία των Εκδόσεων Εν Τύποις, σχεδιασμένα από την Βούλα Κοκκίνου και δημιουργούν έργα τέχνης.

Το 2025 αγάπη της Βούλας Κοκκίνου για την Παλιά Λευκωσία την ωθεί να μεταφέρει τα γραφεία και το βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων Εν Τύποις στην Παλιά Πόλη. Η κίνησή της αυτή αποσκοπεί και στην αναζωογόνηση της Παλιάς Λευκωσίας την οποία αναγνωρίζει ως ένα μνημείο, το οποίο έχει μείνει αναξιοποίητο λογω οικονομικών και άλλων συμφερόντων.

Βιογραφικό Σημείωμα Στέλλας Συμεού

Υποψήφιας Βουλεύτριας Λεμεσού

Η Στέλλα Συμεού είναι έμπειρη Διευθύντρια Παραγωγής, Εκπαιδευτικός Θεάτρου και Ηθοποιός, με πλούσια καριέρα στον τομέα της τηλεόρασης και του θεάτρου. Έχει εργαστεί σε πλήθος διεθνών και τοπικών παραγωγών, αναλαμβάνοντας καθήκοντα συντονισμού, οργάνωσης και casting, ενώ ταυτόχρονα έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές.

Αποφοίτησε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2009 με πτυχίο Θεατρικών Σπουδών και έχει λάβει δίπλωμα και εκπαιδευτικά πιστοποιητικά από δραματικές σχολές στην Αθήνα. Η επαγγελματική της εμπειρία περιλαμβάνει τη διαχείριση και τον συντονισμό μεγάλων παραγωγών του εξωτερικού , όπως τα ριάλιτι , "Superstars Sweden season 8 και 9" του Discovery Channel , "Love Island Sweden 1 και 2" , αγγλικών τηλεοπτικών σειρών της Paramount , όπως το "Love Rat", "The X-Wife Season 2", καθώς και την διεύθυνση παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών όπως το "The Asylum Seekers",υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, και πολλών Κυπριακών παραγωγών για τα τοπικά και ελληνικά κανάλια.

Στο θέατρο, έχει εργαστεί σε θεατρικά έργα ως ηθοποιός και έχει διδάξει θεατρική τέχνη σε παιδιά και ενήλικες, συμμετέχοντας σε προγράμματα του ΘΟΚ και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Επίσης, έχει εμπειρία στη διαχείριση εκδηλώσεων και συντονισμό ομάδων.

Εκτός από τα παραπάνω, η Στέλλα Συμεού διαθέτει εξαιρετική επικοινωνιακή ικανότητα και άριστη οργανωτική ικανότητα, έχοντας ηγηθεί της οργάνωσης και διοίκησης του Tepee Rock Club στη Λεμεσό για 15 χρόνια.

Βιογραφικό Σημείωμα Κωνσταντίνας Πλυσή

Υποψήφιας Βουλεύτριας Λάρνακας

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρνακα. Είμαι απόφοιτη του St. George High School Λάρνακας (1999–2002), από το τμήμα Ξένων Γλωσσών, όπου απέκτησα ισχυρές βάσεις στην εκπαίδευση και στις ξένες γλώσσες. Μιλώ Ελληνικά (μητρική γλώσσα) και έχω πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια εργάζομαι στον τομέα του λιανικού εμπορίου και της διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών. Μέσα από την επαγγελματική μου πορεία απέκτησα σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ομάδων, στην οργάνωση εργασιών, στη διαχείριση αποθεμάτων και στην εξυπηρέτηση πελατών.

Ξεκίνησα την καριέρα μου ως υπεύθυνη τμήματος ηλεκτρονικών ειδών, όπου είχα την ευθύνη για την οργάνωση και την εποπτεία του τμήματος, τη διαχείριση παραγγελιών και την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Στη συνέχεια ανέλαβα καθήκοντα υπεύθυνης αποθήκης, αποκτώντας εμπειρία στη διαχείριση αποθεμάτων, στις παραλαβές και αποστολές προϊόντων, καθώς και στον συντονισμό των διαδικασιών ανεφοδιασμού.

Σήμερα εργάζομαι ως διευθύντρια λιανικού εμπορίου, έχοντας την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και τον συντονισμό του προσωπικού. Στην πορεία μου ανέπτυξα ισχυρές οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες, καθώς και την ικανότητα να εργάζομαι αποτελεσματικά σε απαιτητικά και πιεστικά περιβάλλοντα.

Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για τη Βουλή με αίσθημα ευθύνης και με στόχο να προσφέρω ουσιαστικά στην κοινωνία. Πιστεύω στη σκληρή δουλειά, στη διαφάνεια και στη δύναμη της συνεργασίας. Θέλω να εκπροσωπήσω τους πολίτες με ειλικρίνεια, συνέπεια και πραγματικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας μας.

Βιογραφικό Σημείωμα Στέλιου Λιπέρη

Υποψήφιου Βουλευτή Λάρνακας

Ονομάζομαι Στέλιος Λιπέρης και γεννήθηκα στη Λεμεσό στις 14 Δεκεμβρίου 1974. Τα τελευταία επτά χρόνια ζω μόνιμα στην Ξυλοφάγου της επαρχίας Λάρνακας, όπου δραστηριοποιούμαι και συμμετέχω ενεργά στην τοπική κοινωνία.

Έχω σπουδάσει προπονητής σωματικής διάπλασης και διατηρώ έντονο ενδιαφέρον για θέματα υγείας, φυσικής κατάστασης και ευεξίας. Πιστεύω βαθιά στη σημασία της άσκησης, της πρόληψης και ενός υγιεινού τρόπου ζωής ως βασικών στοιχείων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους ανθρώπους.

Η ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό και τη γυμναστική με δίδαξε πειθαρχία, επιμονή και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Αξίες που θεωρώ απαραίτητες και στη δημόσια ζωή, αλλά και στη σωστή εκπροσώπηση των πολιτών.

Η απόφασή μου να θέσω υποψηφιότητα για τη Βουλή πηγάζει από την επιθυμία μου να προσφέρω ουσιαστικά στην κοινωνία και να συμβάλω στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Πιστεύω στην κοινωνική αλληλεγγύη και στη στήριξη των ανθρώπων που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Για τον λόγο αυτό, δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση εκλογής μου, ο μισθός που θα λαμβάνω ως βουλευτής θα διατίθεται για τη στήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, με στόχο να βοηθηθούν συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.