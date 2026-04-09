Την έντονη καταδίκη του για τη φονική επιδρομή του Ισραήλ στον Λίβανο εκφράζει το ΑΚΕΛ, κάνοντας λόγο για «βαρβαρότητα» και «κλιμάκωση της επιθετικότητας» στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα καταγγέλλει την πολιτική του καθεστώτος Νετανιάχου, εκφράζει αλληλεγγύη προς τον λαό του Λιβάνου και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ, ενώ ασκεί έντονη κριτική και στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη για τη στάση της.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η χθεσινή πολύνεκρη επιδρομή του Ισραήλ ενάντια στον Λίβανο που άφησε πίσω της εκατοντάδες άμαχους νεκρούς και τραυματίες και τεράστιες υλικές καταστροφές επιβεβαιώνει εκ νέου την εγκληματικότητα, την βαρβαρότητα και τον επεκτατισμό του ισραηλινού καθεστώτος Νετανιάχου. Η επιδρομή συνιστά κλιμάκωση της ισραηλινής επιθετικότητας σε βάρος του Λιβάνου που εξελίσσεται εδώ και εβδομάδες και υπονομεύει την εύθραυστη εκεχειρία στον πόλεμο των ΗΠΑ-Ισραήλ ενάντια στο Ιράν.

Το ΑΚΕΛ καταδικάζει τη συνεχιζόμενη ισραηλινή βαρβαρότητα στον Λίβανο και σε ολόκληρη την περιοχή μας κι εκφράζει αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό του Λιβάνου. Καλούμε εκ νέου σε αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ ως το ελάχιστο που έπρεπε πολλού να αποφασιστεί ως αντίδραση στα μαζικά εγκλήματα πολέμου που διαπράττει το Ισραήλ.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη οφείλει έστω τώρα να τερματίσει την σιωπή της που είναι σιωπή συγκάλυψης του καθεστώτος Νετανιάχου που αιματοκυλίζει τον λαό του Λιβάνου, με τον οποίο μάλιστα ο κυπριακός λαός συνδέεται με δεσμούς φιλίας. Τι άλλο έμεινε να συμβεί για να τερματιστούν οι ψευδαισθήσεις της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για το Ισραήλ και τον Νετανιάχου; Πόσο περισσότερο αίμα πρέπει να χυθεί για να αντιληφθούν όλοι ότι ΗΠΑ και Ισραήλ όχι μόνο δεν προσφέρουν καμιά ασφάλεια στην Κύπρο, αλλά συνιστούν κίνδυνο για ολόκληρη την περιοχή και τον πλανήτη μας;