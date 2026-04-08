Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί σχετικά με τις εξελίξεις στην κατάπαυση του πυρός.

Σε ανάρτηση στο 'X', ο κ. Κόμπος έγραψε ότι τόνισε την επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί μια οδός για ουσιαστικό διάλογο προς μια συνολική ειρήνη.

«Η διαρκής αποκλιμάκωση σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου από όλες τις πλευρές, είναι ζωτικής σημασίας. Η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και η προστασία των αμάχων, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, είναι απαραίτητη», κατέληξε.

Held a telephone discussion with the Foreign Minister of Iran Abbas Araghchi on ceasefire developments.



Ι stressed the imperative of ensuring a pathway to meaningful dialogue toward a comprehensive peace.



Sustained de-escalation throughout the region, including in Lebanon by… pic.twitter.com/1rWnWe7FY9 — Constantinos Kombos (@ckombos) April 8, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ