Συνάντηση με τον Πρέσβη του Ιράν στην ΕΕ είχε ο Φειδίας Παναγιώτου. Όπως αναφέρει ο ευρωβουλευτής σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ «σε γενικές γραμμές πολλά καλό το meeting, ήταν πολύ φιλόξενος, ήταν πολλά καλός. Μιλήσαμε για το Κυπριακό, για την Τουρκία και για την εκεχειρία μεταξύ του Ιράν και της Αμερικής».

Σημείωσε ότι «συζητήσαμε και για την επίθεση με drone που έγινε στην Κύπρο και είπε μου ότι το Ισραήλ είναι πιο πιθανό να το έκαμε, λόγω του ότι θέλει να εμπλέξει και την Ευρώπη στον πόλεμο».

«Είναι ενδιαφέρον να το ακούς από τον πρέσβη. Τώρα δεν ξέρω αν τον πιστεύουμε ή όχι, απλά θέλω να σας μεταφέρω ότι μου είπε», τόνισε.

Τέλος εξέφρασε την άποψη του ότι «πρέπει να μιλάς με όλους. Η δουλειά του διπλωμάτη είναι να συζητά και να μιλά. Διαφωνώ με κάποια πράγματα που γίνονται στο καθεστώς στο Ιράν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνομιλούμε για να βρίσκουμε που συμφωνούμε και να συνεργαζόμαστε σε εκείνο που συμφωνούμε».

Διαβάστε επίσης: Θα είναι ο Νίκος Λοϊζίδης υποψήφιος βουλευτής; (vid)