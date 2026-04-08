Σε τροχιά πλήρους ψηφιοποίησης και απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης εισέρχεται ο τομέας της ανάπτυξης γης και των κατασκευών στην Κύπρο, με την Κυβέρνηση να θέτει την στεγαστική πολιτική ως «ύψιστη προτεραιότητα» για την αντιμετώπιση των πιέσεων στην αγορά ακινήτων. Σε ομιλία του την Μ.Τετάρτη στο 16ο Nicosia Economic Congress, ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, αναφέρθηκε στη σημασία του τομέα των κατασκευών ως κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και αναφέρθηκε στις ριζικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται για τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και φιλικού προς τον πολίτη περιβάλλοντος.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η εφαρμογή της ταχείας διαδικασίας αδειοδότησης για αναπτύξεις χαμηλού και μεσαίου ρίσκου έχει ήδη αποφέρει απτά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, πέραν των 2.100 αιτήσεων για έως δύο κατοικίες ολοκληρώθηκαν εντός 40 εργάσιμων ημερών, ενώ 660 αιτήσεις για πολυκατοικίες εξετάστηκαν εντός 80 ημερών. Ο Υπουργός επισήμανε ότι με το προηγούμενο πλαίσιο οι διαδικασίες αυτές θα απαιτούσαν από 12 έως 20 μήνες.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι προωθείται ο εκσυγχρονισμός του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν την ψηφιοποίηση αιτήσεων, τη συνεργασία με ιδιώτες εκτιμητές για πλειστηριασμούς, καθώς και τη δημιουργία εξειδικευμένων κλιμακίων για ταχύτερη εξέταση δικαιωμάτων διόδου.

Αναφερόμενος στις έντονες πιέσεις στην αγορά κατοικίας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και του αυξημένου κατασκευαστικού κόστους, ο κ. Ιωάννου είπε ότι στόχος είναι η αύξηση του οικιστικού αποθέματος.

«Οι πιέσεις που ασκούνται στην αγορά κατοικίας τα τελευταία χρόνια είναι έντονες. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι συνεπακόλουθες συνέπειες στο κατασκευαστικό κόστος, τις τιμές των υλικών, καθώς και οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, έχουν οδηγήσει σε μείωση της προσφοράς και, ταυτόχρονα, σε αύξηση της ζήτησης και των τιμών», ανέφερε ο κ. Ιωάννου. Για την Κυβέρνηση, πρόσθεσε «η στεγαστική πολιτική αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. «Η πρόσβαση σε προσιτή και ποιοτική κατοικία είναι θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό, το οποίο οφείλουμε να διασφαλίσουμε, ιδιαίτερα για τα νεαρά ζευγάρια, τις νέες οικογένειες, αλλά και τα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα» ανέφερε ο Υπουργός.

Η Κυβέρνηση προσφέρει πολεοδομικά κίνητρα με αυξημένο συντελεστή δόμησης έως και 45% για την παραγωγή προσιτής κατοικίας. Όπως ανέφερε, αναμένεται η δημιουργία πέραν των 2.500 μονάδων την επόμενη διετία, εκ των οποίων οι 400 θα διατεθούν ως προσιτή κατοικία. Παράλληλα, ποσό €12,5 εκατ. θα εισρεύσει στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του ΚΟΑΓ. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει τον διάλογο για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για προσέλκυση επενδύσεων

Η Κύπρος, ανέφερε ο κ. Ιωάννου «διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως η στρατηγική της θέση, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, το ισχυρό νομικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και το δυναμικό και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό». Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, πρόσθεσε, τα στοιχεία αυτά μπορούν να καταστήσουν τη χώρα μας ασφαλή και ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

Τόνισε την ίδια ώρα ότι η επιτυχία αυτής της προσπάθειας δεν μπορεί να είναι μονομερής καθώς είναι αναγκαία η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Του Κράτους, του ιδιωτικού τομέα, των επαγγελματιών του κλάδου και των επενδυτών. «Κοινός μας στόχος είναι η διατήρηση της δυναμικής του τομέα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του και η διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου, που θα συνδυάζει την οικονομική πρόοδο με την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής», σημείωσε ο κ. Ιωάννου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και στα νέα μέτρα για τη διαχείριση των διατηρητέων οικοδομών, όπως η αύξηση του μέγιστου αναγνωρισμένου κόστους αποκατάστασης και η εφαρμογή ταχείας αδειοδότησης, με στόχο τη διάσωση και την επανάχρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών «μέσα από μια σειρά μέτρων, στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη προστασία των αξιόλογων οικοδομών και των ιστορικών κέντρων των πόλεων και των χωριών. Παράλληλα, διασφαλίζεται η διευκόλυνση των ιδιοκτητών των οικοδομών αυτών για σκοπούς επανάχρησης και αξιοποίησής τους».