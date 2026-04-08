Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος χαιρέτισε την ανακοινωθείσα κατάπαυση του πυρός από τις ΗΠΑ και το Ιράν λέγοντας ότι αποτελεί «ένα κρίσιμο βήμα για την επιστροφή στη διπλωματία».

«Αυτή η ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί προκειμένου να διατηρηθεί η αποκλιμάκωση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για μια ολοκληρωμένη και διαρκή πορεία προς τα εμπρός», τόνισε ο κ. Κόμπος σε ανάρτηση στο 'Χ'.

Πρέπει όλοι, σημείωσε, να συμβάλουμε στις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στην προώθηση του διαλόγου προς όφελος της περιοχής μας και πέραν αυτής.

Πηγή: ΚΥΠΕ