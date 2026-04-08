Ουδεμία αντιπαράθεση υπάρχει μεταξύ του Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και οιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας, πόσο δε μάλλον με τον Σταύρο Μαλά με τον οποίο υπάρχει «πλήρης και αγαστή συνεργασία» αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Σε ανακοίνωσή τους, τη Μ.Τετάρτη σε σχέση με δημοσίευμα στον ημερήσιο Τύπο, με τίτλο «Στα χαρακώματα Πίπης και Μαλάς για τον Αφθώδη Πυρετό – Αντιπαράθεση με απρόβλεπτη συνέχεια εν μέσω της κρίσης» οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρονται σε αγαστή συνεργασία «στο πλαίσιο ακριβώς επίτευξης του κοινού στόχου της διασφάλισης του υγειονομικού καθεστώτος του ζωικού μας κεφαλαίου, της διατήρησης, προόδου και ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, της εθνικής οικονομίας και κατ΄ επέκταση του καλώς νοούμενου δημοσίου συμφέροντος και της προόδου των ιδίων των κτηνοτρόφων μας».

Ως προς την αναφορά πως, «ο κ. Πίπης, με μια αυστηρή επιστολή-καταπέλτη ημερομηνίας 31ης Μαρτίου, έβαλε "φρένο", στο να εισαχθούν ζώα από το εξωτερικό για αντικατάσταση του ζωικού πληθυσμού», οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επισημαίνουν πως, η προς την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή επιστολή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών απλά σκοπό είχε να διευκρινίσει συγκεκριμένα σημεία που σχετίζονται με την εξασφάλιση ενωσιακής συγχρηματοδότησης της αποζημίωσης των κτηνοτρόφων.

Η ανακοίνωση κάνει περαιτέρω λόγο για «σημεία τα οποία χρήζουν πρότερης διευκρίνησης με την Γενική Διεύθυνση Υγείας της ΕΕ για σκοπούς επιλεξιμότητας προτού προχωρήσει σε εθνικό επίπεδο η διαδικασία και καταλήξουμε οριστικά στο πως και ποια θα είναι η φύση της αποζημίωσης που πρόκειται να παραχωρηθεί στους πληγέντες κτηνοτρόφους».

«Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είχαν ήδη αποταθεί προς τη ΓΔ Υγείας για διευκρίνιση των συγκεκριμένων σημείων, προτού η προκείμενη επιστολή διαβιβαστεί για σκοπούς πληροφόρησης, στον Σταύρο Μαλά, ως επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής», σημειώνουν.

Τέλος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι επιπρόσθετα των πιο πάνω, στην επιστολή τους δεν αναφέρουν οιανδήποτε αντίθεση τους με την όποια επιλογή του κράτους να προχωρήσει σε αυτό τον τομέα.

Πηγή: ΚΥΠΕ