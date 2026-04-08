Τα τεκμήρια που έχουν εξασφαλιστεί μετά τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη θα αποσταλούν άμεσα στην Europol για διενέργεια δικανικού ελέγχου, δήλωσε τη Μ.Τετάρτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε η πορεία των ερευνών, ο κ. Φυτιρής είπε πως τα τεκμήρια που έχουν εξασφαλιστεί θα αποσταλούν άμεσα στην Europol για δικανικό έλεγχο, σημειώνοντας ότι με βάση τα αποτελέσματα θα επανέλθει με νέα ενημέρωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του και τον νόμο περί ποινικής δικονομίας, ώστε να ληφθούν οι δέουσες αποφάσεις.

Διαβάστε επίσης: Δρουσιώτης για Αστυνομία: Προσπαθεί να αποδείξει ότι τα στοιχεία είναι πλαστά

Πηγή: ΚΥΠΕ