Το μέγεθος των επιπτώσεων στην κυπριακή οικονομία από τη σύρραξη στο Ιράν θα κριθεί από την ένταση και τη διάρκεια των συγκρούσεων, οι οποίες δημιουργούν ενεργειακή κρίση, απειλή για τον τουρισμό μας, και αναστάτωση στις μεταφορές και κατ’ επέκταση διάχυση κόστους σε όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, είπε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, εκφράζοντας την ελπίδα «το «προσχέδιο της συμφωνίας που μόλις ανακοινώθηκε να οριστικοποιηθεί και να ακολουθήσει μια περίοδος προς την ομαλότητα». Παράλληλα, ανέφερε πως το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί γύρω στο 50% του ΑΕΠ έως το τέλος του χρόνου.

Σε ομιλία του στο 16ο Nicosia Economic Congress με θέμα «Οικονομία σε Μετάβαση- Στρατηγικές Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», ο Υπουργός μετέφερε παράλληλα μήνυμα αισιοδοξίας προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι, «παρά τις όποιες δυσκολίες, θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για να ανταπεξέλθουμε και αυτή την φορά».

Τόνισε ότι η κυπριακή οικονομία καταγράφει σταθερή αναπτυξιακή πορεία τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2025 ανήλθε στο 3,8% και ότι «το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί γύρω στο 50% του ΑΕΠ έως το τέλος του χρόνου, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά τη δυναμική της κυπριακής οικονομίας. Παράλληλα, η Κύπρος παρουσιάζει στο παρόν στάδιο χαμηλό πληθωρισμό και συνθήκες πλήρους απασχόλησης», είπε.

Σκιαγραφόντας τα σημερινά δεδομένα είπε ότι προκύπτει ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον, όπου η οικονομική αποτελεσματικότητα αντιμετωπίζεται με αύξηση δασμών, με κατάρρευση των όρων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, με γεωπολιτικές και στρατηγικές επιδιώξεις που δημιουργούν μια νέα φάση, την εκρηκτική φάση της παγκοσμιοποίησης, σημειώνοντας ότι «οι εύκολες πηγές αύξησης του εμπορίου, άρα και της οικονομικής ανάπτυξης, όπως η δραστική μείωση των δασμών και η ένταξη μεγάλων οικονομιών στο σύστημα, φαίνεται να έχουν εξαντληθεί».

Πρόσθεσε ότι πολέμοι όπως της Ουκρανίας, τοπικές συρράξεις, αύξηση δασμών, αύξηση φόρων και o εδώ και ένα μήνα πόλεμος στο Ιράν ανέδειξαν πρόσθετα σοβαρά στοιχεία μιας παγκόσμιας αστάθειας και μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση, η οποία αποδεικνύεται ως «πολύ σοβαρή απειλή για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, με πάρα πολλές παρενέργειες στη μέχρι σήμερα δομή της γεωπολιτικοοικονομικής ισορροπίας».

Είπε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο βαθύτατου παγκόσμιου μετασχηματισμού, ο οποίος δοκιμάζει τις οικονομίες, ενώ «οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται, οι ενεργειακές προκλήσεις εντείνονται και οι διεθνείς αγορές χαρακτηρίζονται από αυξημένη μεταβλητότητα». Όπως ανέφερε, σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον, η Κύπρος καλείται όχι μόνο να αντέξει, αλλά να προσαρμοστεί, να εξελιχθεί και να ενισχύσει τη θέση της, προσθέτοντας ότι η οικονομική πολιτική της χώρας βασίζεται σε τρεις πυλώνες που είναι η ανθεκτικότητα, την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Ο Μάκης Κεραυνός σημείωσε ότι η Kυβέρνηση στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, ενισχύει τη μεσαία τάξη και διαμορφώνει πολιτικές που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. «Η κοινωνική συνοχή δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση, είναι και βασικός παράγοντας οικονομικής σταθερότητας και ισόρροπης ανάπτυξης», είπε ο Υπουργός.

Όπως ανέφερε, η ανταγωνιστικότητα αποτελεί κεντρικό άξονα τόσο της Κυπριακής Προεδρίας όσο και της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής, σημειώνοντας ότι «επομένως, στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο των οικονομικών προτεραιοτήτων μας.

"Καταβάλλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια τεράστια προσπάθεια απλοποίησης των ευρωπαϊκών κανόνων και μείωσης του διοικητικού φόρτου, ακριβώς για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων", επεσήμανε.

"Επιπρόσθετα, γίνονται ενέργειες για περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέτρο ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης. Η μεταρρυθμιστική ατζέντα για την ανταγωνιστικότητα που προωθεί σήμερα η Ευρώπη συνάδει με την πολιτική που η κυβέρνησή μας εφαρμόζει τα τελευταία τρία χρόνια σε εθνικό επίπεδο. Μια υπεύθυνη διακυβέρνηση, δημοσιονομική πειθαρχία, πολιτική κοινωνικής συνοχής και μεταρρυθμίσεις», επεσήμανε.

Σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά και τις μεταρρυθμίσεις, ανέφερε ότι «το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί γύρω στο 50% του ΑΕΠ έως το τέλος του χρόνου, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πρόσθεσε ότι μέσα από μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύθηκε η ανθεκτικότητα βασικών τομέων και δημιουργήθηκαν συνθήκες που επιτρέπουν αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια. «Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι για πρώτη φορά από το 2011 όλοι οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης έχουν αποκαταστήσει την Κύπρο στην επενδυτική βαθμίδα Α, με τα αποτελέσματα αυτά να αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης. Πρέπει αυτό να το διατηρήσουμε», σημείωσε.

Ανέδειξε, επίσης, τη φορολογική μεταρρύθμιση ως πυλώνα της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της Κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η δικαιότερη ανακατανομή του φορολογικού βάρους, η ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των ευάλωτων ομάδων, η ενίσχυση των επιχειρήσεών καθώς και η διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των ξένων επενδύσεων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η ενθάρρυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Ανέφερε παράλληλα τη μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα της Κυβέρνησης που είναι η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, με τη βελτίωση της ισοκατανομής του παραγόμενου πλούτου μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές. «Με τη βελτίωση αυτού του στόχου αντιμετωπίζονται πολλές άλλες προκλήσεις, όπως το στεγαστικό, η υπογεννητικότητα και γενικά το επίπεδο ευημερίας του λαού», είπε.

Πρόσθεσε ότι 2η προτεραιότητα είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός νέου βραχυπρόθεσμου αναπτυξιακού προγράμματος, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της αναπτυξιακής δυναμικής, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο αποτελεί σχεδόν το σύνολο των αναπτυξιακών δράσεων, ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2026. «Σημαντική προτεραιότητα για το 2026 είναι επίσης η δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης σε βασικούς τομείς της οικονομίας και αντιμετώπισης μόνιμων φαινομένων, όπως η λειψυδρία, που συγκρατεί την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και δημιουργεί προβλήματα στον τουριστικό τομέα», επεσήμανε

Αναφερόμενος στις δράσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, σημείωσε ότι προωθούνται στοχευμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Μεταξύ των σημαντικότερων δράσεων περιλαμβάνονται η προώθηση της ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων, η βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στην πράσινη οικονομία, την τεχνολογία και τα επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης, η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση και η μείωση της γραφειοκρατίας, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο ευέλικτο και φιλικό επιχειρ-επιχειρηματικό περιβάλλον. «Επίσης, πολύ σημαντικό για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί η προώθηση της ενεργειακής μετάβασης με μείωση του κόστους ενέργειας μέσω της διαφοροποίησης του ενεργειακού μείγματος και της ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης και των επενδύσεων, αναφέροντας ότι «η βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και η ευθυγράμμιση του με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αποτελεί ακόμα ένα ουσιαστικό παράγοντα για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας».

Ο Υπουργός ανέδειξε τον ρόλο των ξένων επενδύσεων, αναφέροντας ότι συμβάλλουν, ταυτόχρονα, στην ώθηση των εγχώριων επιχειρήσεων να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και οδηγούν στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην εισροή ταλέντων υψηλής εξειδίκευσης.»

Σημείωσε, επίσης, ότι «η δική μας πορεία πρέπει να βασίζεται σε αρχές και στοχευμένες πολιτικές, ώστε να συνεχίσουμε με σύνεση και ορθολογισμό τις μεταρρυθμίσεις, επενδύοντας στο μέλλον της χώρας μας. Το όραμά μας για την οικονομία είναι πολύ συγκεκριμένο. Θέλουμε μια ισχυρή, εξωστρεφή και βιώσιμη οικονομία, αλλά με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα».

Όσον αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας ανέφερε ότι «διασφαλίζουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία, μειώνουμε το δημόσιο χρέος και δημιουργούμε επαρκή δημοσιονομικά αποθέματα, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς κραδασμούς», ενώ αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα και στην προώθηση πολιτικών που περιορίζουν τους συστημικούς κινδύνους.

Επεσήμανε επίσης ότι η Κυβέρνηση επενδύει στη μετάβαση προς ένα νέο βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας και την ενίσχυση της καινοτομίας.«Δημιουργούμε ένα φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας», είπε ο Υπουργός.

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στην πράσινη μετάβαση «σε μια προσπάθεια μείωσης από την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας με την ανάπτυξη ΑΠΕ και αποθήκευσης», σημειώνοντας ότι η ενεργειακή κρίση ανέδειξε την άμεση ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών.

Πρόσθεσε ότι η Kυβέρνηση έχει ξεκάθαρη στρατηγική απέναντι στις γεωπολιτικές εντάσεις και τις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών, που είναι η διαφοροποίηση και η εξωστρέφεια. «Ενισχύουμε τη διεθνή παρουσία της κυπριακής οικονομίας, προσελκύουμε επενδύσεις από νέες αγορές και ενδυναμώνουμε το ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου υπηρεσιών, ενέργειας και καινοτομίας», είπε, σημειώνοντας ότι «η Κύπρος σήμερα, δεν είναι απλώς μέρος των εξελίξεων, είναι ενεργός συνδιαμορφωτής τους».

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση παραμένει πλήρως προσηλωμένη στο στόχο της και μετέφερε μήνυμα αισιοδοξίας προς την κοινωνία ότι «παρά τις όποιες δυσκολίες, θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για να αντεπεξέλθουμε επιτυχώς και αυτή τη φορά».



Πηγή: ΚΥΠΕ