Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μόνο περιβαλλοντική προτεραιότητα, αλλά μια στρατηγική επιτακτική ανάγκη, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απευθυνόμενος μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος σε διεθνές συνέδριο με θέμα «Κλιματική δράση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: Περιφερειακή Συνεργασία ενισχυμένη από την Επιστήμη και την Καινοτομία».

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή (EMME-CCI) στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, την Τετάρτη και την Πέμπτη, και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο κλιματικός κίνδυνος αποτελεί και κίνδυνο για τη σταθερότητα, σημειώνοντας ότι το κόστος της αδράνειας υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος της έγκαιρης και αποφασιστικής παρέμβασης.

«Συναντιόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή μας αντιμετωπίζει δύο καθοριστικές πιέσεις: τη γεωπολιτική αστάθεια και την επιταχυνόμενη κλιματική επιβάρυνση. Είναι, συνεπώς, τόσο επίκαιρο όσο και αναγκαίο να απευθυνθώ σε αυτό το σημαντικό συνέδριο για την κλιματική δράση στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μια μακρινή απειλή. «Είναι μια άμεση και καθοριστική πρόκληση για την περιοχή μας και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή αναγνωρίζονται ευρέως ως μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές στον κόσμο σε σχέση με το κλίμα», πρόσθεσε.

Επεσήμανε ότι για την περιοχή μας, ο κλιματικός κίνδυνος είναι και κίνδυνος σταθερότητας. Επικαλούμενος επιστημονικά δεδομένα, ανέφερε ότι η περιοχή μας θερμαίνεται με σημαντικά ταχύτερο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο. «Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε βιώσει αύξηση της θερμοκρασίας, παρατεταμένους καύσωνες, μειωμένες βροχοπτώσεις και αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων. Αυτά δεν είναι μελλοντικές προβλέψεις. Διαμορφώνουν ήδη το παρόν μας. Επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα νερού, την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιοποικιλότητα, τη δημόσια υγεία και την οικονομική σταθερότητα. Αν δεν αντιμετωπιστούν, οι σωρευτικές επιπτώσεις θα είναι βαθιές, με εκτεταμένες συνέπειες για τις κοινωνίες και τις οικονομίες της περιοχής μας», είπε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι το κόστος της αδράνειας υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος της έγκαιρης και αποφασιστικής δράσης, προσθέτοντας ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μόνο περιβαλλοντική προτεραιότητα, αλλά στρατηγική προτεραιότητα και επιτακτική ανάγκη ασφάλειας.

Ανέφερε ότι η Κύπρος ανέλαβε το 2019 δράση για την έναρξη της Πρωτοβουλίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς οι περιφερειακές προκλήσεις απαιτούν συντονισμένες περιφερειακές λύσεις. «Η Διακήρυξη του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης, που υπογράφηκε από 10 χώρες στο πλαίσιο της COP27 το 2022, έθεσε τα θεμέλια για δομημένη και πρακτική συνεργασία σε μία από τις πιο ευάλωτες κλιματικά περιοχές παγκοσμίως», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η σύμπραξη των χωρών της περιοχής, μαζί με την επιστημονική κοινότητα και διεθνείς εταίρους, στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας βασισμένου σε τεκμήρια, κοινή ευθύνη και αμοιβαίο όφελος.

Τόνισε ότι ακρογωνιαίος λίθος αυτής της προσπάθειας είναι η ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης, το οποίο βασίζεται σε εκτενή επιστημονική εργασία εκατοντάδων ειδικών. «Το σχέδιο αυτό παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο προτάσεων πολιτικής προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της περιοχής μας, παραμένοντας ταυτόχρονα ευέλικτο και ευπροσάρμοστο στις εξελισσόμενες επιστημονικές γνώσεις και την τεχνολογική πρόοδο», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2024 για επανεκκίνηση της πρωτοβουλίας για το κλίμα, που, όπως είπε, σηματοδοτεί μια αποφασιστική μετάβαση σε μια νέα, πιο δυναμική εποχή. «Προχωρούμε πλέον με στόχο να περάσουμε από τον σχεδιασμό στην πλήρη υλοποίηση. Αυτή είναι η δεκαετία της υλοποίησης. Καθώς η χώρα μας, η Κύπρος, αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναδείξουμε ενεργά την κλιματική δράση, την περιφερειακή συνεργασία και τη βιωσιμότητα ως βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι θα ενισχυθεί και ο ρόλος της επιστημονικής διπλωματίας ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής. Όπως ανέφερε, το συνέδριο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσπάθειας, συμβάλλοντας με ουσιαστικές ιδέες και προτάσεις πολιτικής στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και περιφερειακό διάλογο.

«Η Κύπρος, το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, βρίσκεται σε μοναδική θέση όχι μόνο ως γέφυρα, αλλά και ως πλατφόρμα συντονισμού, οικοδόμησης εμπιστοσύνης και υλοποίησης μεταξύ των περιοχών. Αντιλαμβανόμαστε αυτόν τον ρόλο όχι μόνο ως ευθύνη, αλλά και ως ευκαιρία για ενίσχυση του διαλόγου, οικοδόμηση εμπιστοσύνης και προώθηση της συνεργασίας», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι σε εθνικό επίπεδο η Κυβέρνηση είναι πλήρως δεσμευμένη στην προώθηση της πράσινης μετάβασης, στη βάση μιας συνεκτικής στρατηγικής για τη δημιουργία μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής και ανθεκτικής οικονομίας. «Προωθούμε ενεργά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και, φυσικά, τις καθαρές τεχνολογίες. Επενδύουμε στην καινοτομία, στηρίζουμε την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων και προωθούμε πρωτοβουλίες που φέρνουν τους πολίτες και τις τοπικές αρχές στο επίκεντρο της μετάβασης», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, συνέχισε, «αντιμετωπίζουμε κρίσιμες προκλήσεις, όπως η λειψυδρία, μέσω στοχευμένων υποδομών και πολιτικών, ενώ ενισχύουμε τις προσπάθειες μας στην κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη κινητικότητα και την περιβαλλοντική προστασία».

Σημείωσε ότι ο στόχος είναι η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, με μια μετάβαση δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και οικονομικά βιώσιμη. Ωστόσο, όπως είπε, η πράσινη μετάβαση είναι σύνθετη και απαιτητική και καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση μόνη της. «Απαιτεί σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους, τεχνολογική καινοτομία, θεσμική ικανότητα και, βεβαίως, κοινωνική συναίνεση», ανέφερε.

Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, η περιφερειακή συνεργασία δεν είναι απλώς επιθυμητή αλλά απολύτως αναγκαία. «Η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα. Οι απαντήσεις μας πρέπει, συνεπώς, να τα υπερβαίνουν. Πρέπει να ενισχύσουμε τις συνεργασίες μεταξύ κυβερνήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, της επιστημονικής κοινότητας, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε οι πολιτικές να καθοδηγούνται από την επιστήμη και τα τεκμήρια», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι πρέπει, επίσης, να επενδύσουμε στη γνώση, την καινοτομία και τις δεξιότητες, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της βιώσιμης χρηματοδότησης και των αποτελεσματικών πλαισίων διακυβέρνησης που στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη υλοποίηση.

«Πέραν από πολιτικές και στρατηγικές, υπάρχει ευθύνη απέναντι στις μελλοντικές γενιές. Οι νέοι απαιτούν αξιοπιστία, πράξεις και αποτελέσματα, όχι μόνο δηλώσεις. Περιμένουν ηγεσία και απτά αποτελέσματα και απαιτούν να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη με επείγοντα και αποφασιστικό τρόπο», σημείωσε.

«Ας οδηγήσει αυτό το συνέδριο όχι μόνο σε διάλογο αλλά και σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ας ενισχύσει τη συλλογική μας δέσμευση για δράση από κοινού, αποφασιστικά και χωρίς καθυστέρηση. Ο δρόμος μπροστά δεν θα είναι εύκολος, αλλά είναι ένας δρόμος που πρέπει να διανύσουμε μαζί. Αν δράσουμε συλλογικά, αυτή η περιοχή μπορεί να μεταβεί από την κλιματική ευαλωτότητα στην κλιματική πρωτοπορία», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατέληξε λέγοντας ότι, με την ευθυγράμμιση της επιστήμης, της πολιτικής και της καινοτομίας, και με την ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας, μπορούμε να μετατρέψουμε αυτή την πρόκληση σε ευκαιρία. «Μια ευκαιρία για τη δημιουργία πιο ανθεκτικών οικονομιών, πιο βιώσιμων κοινωνιών και ενός πιο ασφαλούς μέλλοντος για όλους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Κύπρος παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε αυτή την προσπάθεια με συνέπεια, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα.



Πηγή: ΚΥΠΕ