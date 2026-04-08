Κατασχέσεις και καταγγελίες για παράνομες μετακινήσεις ζώων εντοπίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου στο ΡΙΚ, δεν αναμένονται ελλείψεις ζώων στην αγορά ενόψει Πάσχα, καθώς ο αριθμός των ζώων που θα εκτελεστούν κινείται στα ίδια επίπεδα με πέρσι.

Καθησυχάζοντας τους πολίτες η κ. Παναγιώτου ανέφερε πως η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στους κτηνοτρόφους για την ανασυγκρότηση του ζωικού πληθυσμού αλλά και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του αφθώδους πυρετού.

Στην συνέχεια όπως τόνισε η υπουργός Γεωργίας μέσω ερευνών καταγράφηκαν δυσκολίες στις εισαγωγές ζώων από το εξωτερικό. ‘Έτσι όπως ανέφερε, αποφασίστηκε να δοθεί προτεραιότητα στην αγορά ζώων από εγχώριες μονάδες. Προσθέτοντας πως η ενίσχυση από το εξωτερικό θα γίνει αναλόγως των αναγκών.

Κλείνοντας η κ. Μαρία Παναγιώτου δήλωσε ότι πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι στα σημεία χονδρικής και λιανικής διάθεσης κρέατος.

