Στη Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου «One Health», που πραγματοποιήθηκε στη Λυών της Γαλλίας, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, «η Σύνοδος ανέδειξε την ανάγκη υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την υγεία, που συνδέει την ανθρώπινη, ζωική και περιβαλλοντική διάσταση».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται, ο Υπουργός συμμετείχε σε συζητήσεις υψηλού επιπέδου για την ενίσχυση της ετοιμότητας και ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας, την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών και την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, συμμετείχε σε υπουργικό πάνελ για τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων, όπου υπογράμμισε ότι η Κύπρος ευθυγραμμίζεται με βασικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας την πρόσβαση σε ασφαλή, θρεπτικά και ποιοτικά τρόφιμα, προστίθεται.

«Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην προσέγγιση «One Health» και τη στήριξή της στις διεθνείς προσπάθειες για ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της υγειονομικής ασφάλειας», καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ