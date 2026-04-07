Τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε η Κύπρος από κοινού με την Ελλάδα να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις σημερινές, πολλαπλές προκλήσεις, αναλύθηκαν στη ειδική συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου να σημειώνει ότι συζητήθηκε «πως η Κυπριακή Δημοκρατία, ως πυλώνας σταθερότητας μπορεί να καταστεί το «φρούριο» της Ευρώπης σε μια περιοχή με μεγάλη γεωπολιτική ρευστότητα».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού, στην ατζέντα της συνεδρίασης ήταν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και τα θέματα ασφάλειας και άμυνας ενώ στη συζήτηση και ενημέρωση των μελών συνέβαλαν ο Δρ Μάνος Καραγιάννης και ο Στρατηγός Δημόκριτος Ζερβάκης που «από κοινού με τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης Χάρη Γεωργιάδη τόνισαν ότι οι επιπτώσεις από τον πόλεμο επιφέρουν περιφερειακή αστάθεια η οποία ήδη επηρεάζει τις ενεργειακές ροές, τη διεθνή ασφάλεια και τη σταθερότητα».

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου είπε ότι «αναλύσαμε ένα θέμα που είναι υψίστης σημασίας. Το πως η Κυπριακή Δημοκρατία, ως πυλώνας σταθερότητας μπορεί να καταστεί το «φρούριο» της Ευρώπης σε μια περιοχή με μεγάλη γεωπολιτική ρευστότητα. Διατηρώντας συμμαχίες και συνεργασίες για τις οποίες είναι καλά γνωστό πόσο επενδύσαμε μέσω μιας πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής τα προηγούμενα χρόνια».

Πρόσθεσε ότι σε τέτοια θέματα χρειάζεται «ως υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις να βγαίνουμε μπροστά με σοβαρότητα και ευθύνη. Και ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να το πράττει», σημειώνοντας ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός «συζητά, αναλύει, ετοιμάζει προτάσεις και παρεμβαίνει με υπευθυνότητα στα μεγάλα θέματα του τόπου ειδικά όσον αφορά τα θέματα άμυνας και ασφάλειας».



Πηγή: ΚΥΠΕ