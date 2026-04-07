Τη συνεργασία τους στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές ανακοίνωσαν σήμερα σε κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου.

Όπως είπε στη δημοσιογραφική διάσκεψη ο Πρόεδρος του Κινήματος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης, σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα, καθώς τα δύο κόμματα ενώνουν τη φωνή τους με στόχο να γίνουν μια δυνατή γροθιά, δίνοντας κοινούς αγώνες με περισσότερη δύναμη.

Είπε πως σήμερα δεν σηματοδοτείται απλώς μια πολιτική συνεργασία αλλά η συνάντηση αξιών, αρχών και οραμάτων για το μέλλον της κοινωνίας. «Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σήμερα πορευόμαστε μαζί με το Κόμμα τα Ζώα», είπε και πρόσθεσε πως η συνεργασία δεν είναι συγκυριακή, αλλά είναι αποτέλεσμα κοινών αγώνων, ανησυχιών και πίστης ότι ο κόσμος μπορεί και πρέπει να αλλάξει για το καλύτερο.

Πρόσθεσε πως τα δύο κόμματα ενώνει ο σεβασμός προς το περιβάλλον, η κοινή έγνοια για την ευημερία των ζώων, η προστασία της ζωής σε όλες τις μορφές γενικότερα και η ανάγκη για μια πιο δίκαιη, ανθρώπινη και βιώσιμη κοινωνία.

«Σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων νιώθουμε ότι η ευθύνη μας, ιδιαίτερα σήμερα, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν μπορούμε ως κράτος να συνεχίσουμε με τις ίδιες πολιτικές που οδήγησαν στην υποβάθμιση της φύσης, στην εκμετάλλευση και την κακοποίηση των ζώων και στην αποξένωση του ανθρώπου από το ίδιο το φυσικό του περιβάλλον», είπε ο κ. Παπαδούρης.

Σημείωσε πως η συνεργασία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι υπάρχει εναλλακτική σε όλα αυτά που ζούμε, ότι υπάρχει φωνή που υπερασπίζεται τη ζωή, τη βιοποικιλότητα, τα δικαιώματα των ζώων και την ποιότητα ζωής των πολιτών. «Μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις για να φέρουν στο προσκήνιο πολιτικές που βασίζονται στην αειφορία με απώτερο σκοπό να διαμορφώσουμε ένα μέλλον όπου η ανάπτυξη δεν θα γίνεται εις βάρος της φύσης αλλά θα είναι σε αρμονία μαζί με τη φύση», είπε.

Ανέφερε πως στις βουλευτικές εκλογές, «δεν στεκόμαστε με φιλοδοξία μόνο, αλλά στεκόμαστε περισσότερο με ευθύνη, απέναντι στους πολίτες, στις επόμενες γενιές αλλά και απέναντι σε κάθε μορφή ζωής σε αυτόν τον τόπο».

Είπε πως σήμερα είναι η μέρα που «κάνουμε ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα συνεργασίας, ελπίδας και αλλαγής», κατέληξε.

Ο Πρόεδρος του Κόμματος για τα Ζώα, Κυριάκος Κυριάκου είπε πως σήμερα στεκόμαστε μπροστά σε μια στιγμή που δεν είναι απλώς σημαντική αλλά είναι καθοριστική, και η οποία «δοκιμάζει τις αξίες μας, τη βούληση μας και το θάρρος μας να προχωρήσουμε μπροστά».

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε πως σε ένα πολιτικό τοπίο γεμάτο αβεβαιότητα, πολυδιάσπαση και απογοήτευση τα δύο κόμματα επιλέγουν τον δύσκολο αλλά έντιμο δρόμο της συνεργασίας, η οποία δεν είναι μια απλή εκλογική σύμπραξη αλλά μια πράξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. «Μια συνειδητή απόφαση να ενώσουμε δυνάμεις εκεί όπου άλλοι επιλέγουν τον κατακερματισμό», είπε.

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε στη συνέχεια πως για 12 χρόνια το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου πορεύτηκε μόνο με συνέπεια, με καθαρότητα, με πίστη στις αρχές, ενώ δεν συμβιβάστηκε και δεν υποχώρησε. «Σήμερα όμως αναγνωρίζουμε ότι οι καιροί δεν ζητούν μοναχικές διαδρομές, ζητούν ενότητα, τόλμη και συλλογική δράση. Αυτή η συνεργασία δεν είναι υποχώρηση, είναι υπέρβαση», είπε και σημείωσε πως το όραμα «άνθρωπος - ζώα - φύση για μια υγεία και μια ευημερία, δεν είναι σύνθημα αλλά είναι η απάντηση σε έναν κόσμο που αρνείται να δει ότι όλα συνδέονται, ότι η καταστροφή της φύσης δεν είναι ένα μακρινό πρόβλημα αλλά μια άμεση απειλή για την ίδια τη ζωή μας και ότι η διαχείριση των ζώων δεν είναι απλώς ηθικό ζήτημα αλλά δείκτης πολιτισμού.

Σημείωσε πως τα γεγονότα με την γρίπη των πτηνών, τον κορωνοϊό, και τώρα τον αφθώδη πυρετό στέλνουν το ξεκάθαρο μηνύματα πως όταν διαταράσσεται η ισορροπία στη φύση οι συνέπειες είναι αλυσιδωτές και δεν τις πληρώνει μόνο το περιβάλλον, αλλά η κοινωνία, η οικονομία και ο ίδιος ο άνθρωπος.

«Σήμερα δεν κάνουμε απλώς μια πολιτική επιλογή, κάνουμε μια επιλογή ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές, επιλέγουμε να δώσουμε δύναμη σε μια πολιτική που προστατεύει, που προλαμβάνει, που σέβεται και μέσα από τη συνεργασία αυτή επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη φωνή μας και τη φωνή των πολιτών, και να αποκτήσουμε την παρουσία που απαιτείται για να μετατρέψουμε τις αρχές μας σε πράξη. Δεν αγωνιζόμαστε για θέσεις, δεν αγωνιζόμαστε για καρέκλες, αγωνιζόμαστε για να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που νομοθετούμε, που ζούμε. Αγωνιζόμαστε για μία Κύπρο που δεν θα αφήνει πίσω ούτε τον άνθρωπο, ούτε τα ζώα, ούτε τη φύση», είπε καταληκτικά ο κ. Κυριάκου.



Διαβάστε επίσης: Αναρτήθηκαν από ΥΠΕΣ για επιθεώρηση οι συμπληρωματικοί εκλογικοί κατάλογοι





Πηγή: ΚΥΠΕ