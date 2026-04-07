Όσοι επενδύουν στην αποσταθεροποίηση του συστήματος πρέπει να συνυπολογίσουν τις συνέπειες, ανέφερε, την Τρίτη, η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, σε δηλώσεις έπειτα από συνάντησή της με τον Γενικό Γραμματέα της ΣΕΚ, Ανδρέα Μάτσα, στα γραφεία της ΣΕΚ, στη Λευκωσία.

Κληθείσα να σχολιάσει την κατάσταση σε σχέση με ισχυρισμούς που έχει διατυπώσει ο δημοσιογράφος-ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης, η Αννίτα Δημητρίου είπε ότι «όσοι επενδύουν στην αποσταθεροποίηση του συστήματος, την αποχαύνωση των θεσμών, πρέπει να συνυπολογίσουν τις συνέπειες».

«Ζούμε σε μία κρίσιμη εποχή και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι γιατί πρέπει να σκεφτούμε και την επαύριον των εκλογών, που πρέπει να υπάρχει και κράτος, πρέπει να υπάρχουν και θεσμοί και πρέπει και αυτοί να λειτουργούν», ανέφερε.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι «οι θεσμοί πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να λήξει το όποιο ζήτημα το συντομότερο δυνατό. Οτιδήποτε τέλος πάντων δημιουργεί αναστάτωση και ανασφάλεια, όποιοι τρέφονται από αυτή την ανασφάλεια πρέπει να σταματήσουν», τόνισε.

«(Πρέπει) να δούμε πώς προχωράμε μπροστά για το κράτος δικαίου που θέλουμε να έχουμε, για την αξιοπιστία της χώρας μας, αλλά και για το όφελος του κάθε πολίτη που θέλει να προοδεύει και να εξελίσσεται προς το καλύτερο το μέλλον για αυτόν και τα παιδιά του», επεσήμανε.

«Άρα, όπως ο Δημοκρατικός Συναγερμός βγαίνει μπροστά με θέσεις πολιτικής και προτάσεις για όλα τα ζητήματα, είναι με τον ίδιο κατ’ ελάχιστο τρόπο που αναμένουμε από όσους θέλουν να εξασφαλίσουν θέση στο κοινοβούλιο ή θέλουν να έχουν λόγο στην πολιτική δημόσια συζήτηση, να μας παρουσιάσουν τις θέσεις τους, τις εισηγήσεις τους», υπέδειξε.

«Αυτό είναι το επίπεδο της πολιτικής, τουλάχιστον αυτό που εκπροσωπεί εμάς. Έτσι πρέπει να πορευτούμε για να ξέρουν και οι πολίτες να κάνουν τις επιλογές τους στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, συνυπολογίζοντας τη νέα σύνθεση της Βουλής και πως στο τέλος της μέρας θα εκπροσωπεί όλους με τον τρόπο και τον λόγο τον οποίο θέλουμε, υπεύθυνα μπροστά», επεσήμανε.

Πηγή: ΚΥΠΕ