Η κρίση στη περιοχή της Μέσης Ανατολής ήρθε να επιβεβαιώσει πολλούς από τους στόχους που είχαμε θέσει αναφορικά με την Προεδρία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε σήμερα, Μ.Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας πως παρά τις προκλήσεις που προέκυψαν στη περιοχή ο σχεδιασμός προχωρεί κανονικά.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προέβη σε δηλώσεις στο πλαίσιο επίσκεψης στη μαρίνα Αγίας Νάπας, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους όπου θα διεξαχθεί το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου.

Στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως «η προεδρία μας συνεχίζει κανονικά με πολύ σημαντικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής και αυτό θέλω να το αναφέρω και δημόσια, γιατί είμαι περήφανος. Στο Υπουργικό Συμβούλιο η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έκανε ένα απολογισμό και τα αποτελέσματα αυτό το πρώτο τρίμηνο είναι θετικά προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».

Πρόσθεσε ότι «αυτό που θέσαμε ως στόχο ως Προεδρία, το μότο της Προεδρίας μας για μια αυτόνομη ένωση, και τα γεγονότα που ακολούθησαν, έρχονται να επιβεβαιώσουν την ορθότητα της κατεύθυνσης την οποία θέλουμε να σπρώξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο πλαίσιο της προεδρίας μας».

Όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «ένα από́ τα πιο σημαντικά γεγονότα είναι το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όλη η Κυβέρνηση εργάζεται για την επιτυχία και αυτής της εκδήλωσης» ενώ πρόσθεσε πως βρίσκεται στην μαρίνα Αγίας Νάπας «για να δούμε στην πράξη τις προεργασίες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση».

Χαίρομαι, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «γιατί η Πρόεδρος της Επιτροπής θα επισκεφθεί την Κύπρο και προηγουμένως θα υπάρξουν και αρκετές διμερείς συναντήσεις στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου. Η Πρόεδρος θα είναι εδώ για να τελέσει και τα εγκαίνια του Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης αλλά και για κάποιες άλλες εξελίξεις».

Επανέλαβε ακόμα ότι «είμαι περήφανος και για τα αποτελέσματα που έχουμε πετύχει αυτό το πρώτο τρίμηνο και συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα για την επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας να προσθέσουμε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και μιας αυτόνομης ανεξάρτητης Ένωσης».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι το άτυπο Συμβούλιο στέλνει κάποια μηνύματα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως «στέλνει μηνύματα και αυτό που θέσαμε ως στόχο, τα γεγονότα που ακολούθησαν ήρθαν να επιβεβαιώσουν την ορθότητα της προσέγγισης μας. Την ίδια στιγμή έχουμε θέσει κάποιες προτεραιότητες, εργαζόμαστε σε όλους τους τομείς προτεραιοτήτων μας, έχουν κλείσει και με δική μας συμβολή πολύ σημαντικά νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημείωσε.

Χαίρομαι, επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «γιατί ο σχεδιασμός μας προχωρεί κανονικότατα, παρά τις προκλήσεις που προέκυψαν με αφορμή τη κρίση στη περιοχή. Όλες οι προεδρίες έχουν να αντιμετωπίσουν μια κρίση, στη δική μας περίπτωση αυτή η κρίση που είναι και στη περιοχή ήρθε να επιβεβαιώσει πολλούς από τους στόχους που είχαμε θέσει» κατέληξε.

Σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη μαρίνα Αγίας Νάπας, τον συνόδευαν μεταξύ άλλων ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, οι Υπουργοί Άμυνας και Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ, ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας και η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν προγραμματισμένο να μεταβεί και στο Συνεδριακό Κέντρο “Φιλοξενία” στη Λευκωσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ