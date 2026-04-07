Θα κινηθούμε στη βάση ενός συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, δήλωσε τη Μ.Τρίτη από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε σχέση με το θέμα των Βρετανικών Βάσεων.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα των Βρετανικών Βάσεων, δεδομένων και των δηλώσεων από πλευράς βρετανικού ΥΠΑΜ ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτούν το καθεστώς, ο Πρόεδρος απάντησε ότι "έχω πει από την αρχή ότι όταν ολοκληρωθεί αυτή η κατάσταση πραγμάτων θα κινηθούμε στη βάση ενός συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, η προεργασία του οποίου άρχισε να γίνεται ακόμη και πριν από την δημόσια δήλωση που είχα προβεί".

Σε ερώτηση εάν αυτό θα έχει την στήριξη και της ΕΕ, είπε ότι "η ΕΕ στα Συμπεράσματα του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκάθαρα καταγράφει ότι βλέπει την πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και θεωρώ την συγκεκριμένη αναφορά ως ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας".

Οι δηλώσεις του Προέδρου έγιναν στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Μαρίνα Αγίας Νάπας, ενόψει της προετοιμασίας για την Άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, που θα διεξαχθεί στην Κύπρο, στις 23-24 Απριλίου 2026.

