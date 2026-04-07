H χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κατοχικό ηγέτη, σηματοδοτεί κατά κάποιον τρόπο μία μετακίνηση από την επικέντρωση που υπήρξε προς τις προηγούμενες συναντήσεις, σε μία προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο Γενικός Γραμματέας για να φτάσουμε σε διαπραγμάτευση επί της ουσίας του Κυπριακού, ανέφερε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο πρώην Ε/κ Διαπραγματευτής, Ανδρέας Μαυρογιάννης.

Η επιδίωξη, τόνισε, είναι να δημιουργηθεί μια τέτοια δυναμική μέχρι το τέλος του χρόνου που να μπορεί ο νέος Γενικός Γραμματέας, η νέα Γενική Γραμματέας που θα εκλεγεί, να μπορέσει να ξεκινήσει μια ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Σημείωσε ότι από το Γκραν Μοντανά, οι δυσκολίες έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα κατά την πενταετία της θητείας του κυρίου Τατάρ.

Όπως ανέφερε, το μεγάλο πρόβλημα του Κυπριακού αυτή τη στιγμή είναι ότι οι ηγέτες στην Κύπρο δεν έχουν πείσει ότι πραγματικά έχουν την πολιτική βούληση να προχωρήσουν.

Την ίδια στιγμή ανέφερε ότι «ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι πραγματικά εννοεί ότι θα κάνει εκείνα τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να μπούμε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Και δεν έχει καν πείσει ότι εννοεί, να συνεχίσουμε από εκεί που εμείναμε σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τα έξι σημεία που έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας της διαπραγματεύσεως».

Όσον αφορά τη στάση της κα. Ολγκίν, ανέφερε πως «αυτό που έγινε με την κυρία Ολγκίν δυσκολεύομαι να το κατανοήσω. Δοκίμασε περίπου να μας πει καταλαβαίνω ότι έχετε δυσκολίες. Καταλαβαίνω ότι έχετε βουλευτικές εκλογές. Καταλαβαίνω ότι μου λέτε για την Κυπριακή Προεδρία κτλ. Ας χρησιμοποιήσουμε ωφέλιμα το χρόνο ούτως ώστε το καλοκαίρι να είμαστε σε θέση να κάνουμε κάτι. Αυτό το ίδιο το οποίο λέει αυτή τη στιγμή ο Γενικός Γραμματέας. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν, η αμετροέπεια των αντιδράσεων μας και το ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι κάποιος άνθρωπος στην προσπάθειά του να προχωρήσουν τα πράγματα, είναι υποχρεωμένος να μας πει κάποιες αλήθειες».

Όσον αφορά το ΝΑΤΟ και το γεγονός ότι η Κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για να μπει στον Οργανισμό, ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε πως «αυτή η συνεχής εμμονή να δίνουμε διαπιστευτήρια ότι θέλουμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ νομίζω ότι δεν είναι βοηθητική, αλλά και από την άλλη είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων που δεν νομίζω ότι είναι καθοριστικό αυτό το παιχνίδι σε ό,τι αφορά την ουσία του Κυπριακού».

Σχετικά με το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων και τον δημόσιο διάλογο που άνοιξε για το αν θα πρέπει να φύγουν ή να μείνουν, σημείωσε πως αυτή η συζήτηση «δεν είναι της ώρας».

«Πρέπει να πω ότι και στον παρελθόν και αυτό δεν ξέρω γιατί δεν θέλουμε να μιλάμε γι' αυτό, για πολλά χρόνια έχουν γίνει πολλές συζητήσεις με τους Άγγλους σε θέματα βάσεων. Μάλιστα, σε μια περίπτωση είχαμε φτάσει να συζητήσουμε μέχρι και το καθεστώς των βάσεων και νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία μπορούμε τώρα, πιο πολύ σε θέματα συνεργασίας και πληροφόρησης και αμοιβαίου σεβασμού, πρέπει να προσανατολιστούμε παρά στο να ανοίξουμε θέμα, πλήρους αποχώρησης των Άγγλων από την Κύπρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εγώ προσωπικά δεν έχω δεχτεί ποτέ ότι οι βάσεις είναι πραγματικά κυρίαρχες, ανέφερε, ενώ τόνισε ότι η παρουσία των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο προστατεύει την Κύπρο από την συνολική κατάκτηση από την Τουρκία.

«Η Τουρκία ιδανικά θα προτιμούσε να μην υπάρχει η Κύπρος. Αν υπήρχε τρόπος να τη βυθίσει στο βυθό της θάλασσας θα το έκανε, γιατί τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά», είπε.

Επειδή προς το παρόν δεν μπορεί να το κάνει πάει στο επόμενο σενάριο που είναι ο πλήρης έλεγχος και η πλήρης κατάκτηση της Κύπρου, τόνισε, σημειώνοντας ότι η παρουσία των βάσεων δεν της επιτρέπει να το κάνει αυτό.