Σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανού, μίλησε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», επιχειρώντας να δώσει απαντήσεις για την πορεία των τιμών στα καύσιμα, τις καταγγελίες για ελλιπή μετακύλιση της επιδότησης στους καταναλωτές και τα περιθώρια κρατικής παρέμβασης.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε εξαρχής ότι η μη άμεση εφαρμογή της μείωσης των 8,33 σεντ ανά λίτρο από ορισμένα πρατήρια δεν συνιστά κατ’ ανάγκην παρανομία, υπογραμμίζοντας ότι η αγορά καυσίμων λειτουργεί σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού. Ωστόσο, έσπευσε να σημειώσει ότι η κυβέρνηση παρενέβη ακριβώς για να απορροφήσει μέρος των αυξήσεων που προκύπτουν από τις διεθνείς εξελίξεις, ιδίως λόγω της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, η οποία έχει οδηγήσει σε ραγδαία άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Το κράτος προχώρησε σε μείωση φορολογίας ώστε ένα μέρος της αύξησης να μην το επωμιστεί ο καταναλωτής», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι τα μέτρα αυτά, τα οποία λήφθηκαν πρόσφατα, αναμένεται να κοστίσουν περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παρακολουθεί καθημερινά τις τιμές, ενώ εξετάζονται ήδη καταγγελίες για πρατήρια που δεν προχώρησαν στις αναμενόμενες μειώσεις.

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης αυστηρότερων μέτρων, εφόσον διαπιστωθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Όπως ανέφερε, το βασικό εργαλείο που διαθέτει το κράτος σε μια τέτοια περίπτωση είναι η επιβολή πλαφόν στις τιμές. «Δεν είναι το ιδανικό μέτρο σε συνθήκες ομαλής αγοράς», σημείωσε, «όμως εάν αποδειχθεί ότι κάποιοι δεν μεταφέρουν τη μείωση στους καταναλωτές, δεν θα διστάσουμε να το εφαρμόσουμε».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαχρονική στρέβλωση που παρατηρείται στην αγορά καυσίμων, όπου οι αυξήσεις περνούν άμεσα στις τιμές λιανικής, ενώ οι μειώσεις καθυστερούν αισθητά. Ο υπουργός αναγνώρισε το πρόβλημα ως «σοβαρό» και σημείωσε ότι αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τονίζοντας ότι η αγορά οφείλει να δώσει πειστικές εξηγήσεις για αυτή την ασυμμετρία.

Σε ό,τι αφορά το υγραέριο, ο κ. Δαμιανού παραδέχθηκε τη σημαντική αύξηση στην τιμή της φιάλης, η οποία από περίπου 17–18 ευρώ έχει φτάσει τα 25 ευρώ, ωστόσο σημείωσε ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η άνοδος αυτή δικαιολογείται από τις διεθνείς τιμές. Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στήριξης, όπως η μείωση του ΦΠΑ στο 0%, ιδίως για την ανακούφιση ευάλωτων ομάδων που κάνουν εκτεταμένη χρήση υγραερίου.

Ο υπουργός δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο νέου πακέτου μέτρων, εφόσον συνεχιστεί η ανοδική πορεία των διεθνών τιμών. Όπως εξήγησε, οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται σε συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ οι ενδείξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραπέμπουν σε περαιτέρω αυξήσεις το επόμενο διάστημα.

Αναγνωρίζοντας την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι, ο κ. Δαμιανού υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα δημοσιονομικά εργαλεία για να συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. «Η οικονομία επιτρέπει την υιοθέτηση μέτρων στήριξης και θα προχωρήσουμε σε πρόσθετες παρεμβάσεις εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στόχος παραμένει η άμβλυνση των επιπτώσεων στην καθημερινότητα των πολιτών.

Συνολικά, το μήνυμα του υπουργού ήταν σαφές: η κατάσταση στις τιμές καυσίμων παραμένει ρευστή και εξαρτάται από διεθνείς παράγοντες, ωστόσο το κράτος δηλώνει έτοιμο να εντείνει τους ελέγχους και να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, ακόμη και πιο παρεμβατικά, προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές.

