«Όπως η σιωνιστική νοοτροπία επιδεικνύει επεκτατικές πολιτικές στην Παλαιστίνη και τώρα στο Ιράν, έτσι και το Ε/κ-ελληνικό δίδυμο έχει παρόμοια αντίληψη με βάση τη Μεγάλη Ιδέα», υποστήριξε ο ‘υπέξ’ Ταχσίν Ερντουγρούλογλου, ενώ υπερασπίζεται και τα τουρκικά F16 στα κατεχόμενα.

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Γενί Σαφάκ», ο Ερτουγρούλογλου «αυτή η νοοτροπία είναι μια προβληματική και στρεβλή ιδέα, βασισμένη στο όνειρο ανασύστασης της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε αυτό είναι να λάβουμε μέτρα για να προστατευτούμε».

Στην ίδια συνέντευξη ο Ερτουρούλογλου υποστηρίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει τη στρατιωτική της συνεργασία με το Ισραήλ και δυτικές χώρες, ισχυριζόμενος ότι η αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στο νησί «δεν είναι τυχαία».

Αναφερόμενος στην παρουσία τουρκικών στρατευμάτων, υποστηρίζει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επιδιώκει την απομάκρυνσή τους μέσω της πολιτικής «μηδέν στρατός, μηδέν εγγυήσεις».

«Σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει στρατιωτική δύναμη που να μην έχει αναπτυχθεί στο νησί. Ο εξοπλισμός έχει φτάσει σε σοβαρά επίπεδα. Στον πυρήνα αυτών των πολιτικών βρίσκεται ο στόχος δημιουργίας ισορροπίας απέναντι στην Τουρκία και απομάκρυνσης του τουρκικού στρατού από το νησί. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των στόχων είναι αδύνατη. Ούτε τα τουρκικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν, ούτε η ‘νότια Κύπρος’ μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην ανάπτυξη τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα, υποστηρίζει ότι η παρουσία τους ενίσχυσε το αίσθημα ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων και απέρριψε τις αντιδράσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.

«Λένε ‘δεν μας ζητήθηκε άδεια’. Ποιοι είστε εσείς; Εκείνοι που δεν αντέδρασαν όταν ήρθαν ελληνικά F-16, τώρα αντιδρούν στα τουρκικά αεροσκάφη. Ωστόσο, η άφιξη των τουρκικών F-16 έδωσε στους Τουρκοκύπριους αίσθημα ασφάλειας και έδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν είμαστε μόνοι», υποστήριξε.

Ο Ερτουγρούλογλου ανέφερε επίσης ότι οι Τουρκοκύπριοι θεωρούν τους εαυτούς τους μέρος του τουρκικού έθνους. «Χάρη στην εγγύηση που παρέχει η Τουρκία, αισθανόμαστε ασφαλείς ακόμη και μέσα σε αυτόν τον δακτύλιο φωτιάς. Η αντίληψή μας είναι σαφής: Όσο δεν μας επιτίθεται κανείς, δεν θα αποτελούμε απειλή για κανέναν», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ