Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επανέρχεται με ανακοίνωση σχετικά με τις πρόσφατες καταγγελίες που απασχολούν τη δημόσια σφαίρα, τονίζοντας την ανάγκη οι έρευνες να συνεχιστούν μέχρι τέλους, ανεξαρτήτως των πληροφοριών που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται η σοβαρότητα των καταγγελιών, καθώς και οι εντυπώσεις που, όπως αναφέρεται, επιχειρήθηκε να δημιουργηθούν. Το κόμμα επισημαίνει ότι οι συνθήκες αυτές καθιστούν επιβεβλημένη την πλήρη, ταχεία και εις βάθος διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές.

Παράλληλα, ο ΔΗΣΥ εκφράζει έντονη ανησυχία για φαινόμενα που, όπως αναφέρει, οδηγούν σε απαξίωση προσώπων και θεσμών. Κάνει λόγο για υπερβολές, για καλλιέργεια γενικευμένης αμφισβήτησης και για σκιές που αφήνονται σκόπιμα, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές ενισχύουν την αποσταθεροποίηση της χώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο, το κόμμα διαμηνύει ότι θα σταθεί απέναντι σε όσους, όπως αναφέρει, επενδύουν συστηματικά στην αποσταθεροποίηση, ενώ δηλώνει ξεκάθαρα τη στήριξή του στη θεσμική διαφάνεια, τον έλεγχο, τη λογοδοσία και τη συνεχή ενίσχυση των θεσμών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον ρόλο των πολιτικών προσώπων και κομμάτων ενόψει εκλογικών διαδικασιών. Ο ΔΗΣΥ τονίζει ότι κάθε καταγγελία θα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία και να κατατίθεται απευθείας στις ανακριτικές αρχές, αποφεύγοντας, όπως σημειώνει, τη δημόσια προβολή της για τη δημιουργία εντυπώσεων ή την εξυπηρέτηση εκλογικών σκοπιμοτήτων.

Καταληκτικά, ο Δημοκρατικός Συναγερμός απαιτεί την ταχεία ολοκλήρωση των ερευνών και την έκδοση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων από τις αρμόδιες αρχές.