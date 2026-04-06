Για πρόοδο ως προς ορισμένα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σχετικά με τα οποία αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις κατά την επόμενη συνάντηση των δύο ηγετών, έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ήταν μια καλή συνάντηση και πως συζήτησαν εν εκτάσει θέματα ουσίας, «όλα αυτά που ο ΓΓ μου επεσήμανε κατά τη συνάντηση που είχαμε στις Βρυξέλλες, αυτή την πολιτική βούληση να δούμε συγκεκριμένες εξελίξεις».

«Έχει ένα σχεδιασμό στο μυαλό του, τον οποίο έχει αρχίσει να επεξεργάζεται προς την κατεύθυνση της υλοποίησης. Καλωσορίζουμε αυτή την απόφαση του Γενικού Γραμματέα και ελπίζουμε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα», σημείωσε

Πρόσθεσε πως έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο ηγετών και για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όλα αυτά που ακούστηκαν κατά καιρούς, και ότι ζήτησαν από τους δύο διαπραγματευτές να ολοκληρώσουν όσα μπορούν να ολοκληρωθούν.

«Υπάρχει πρόοδος, οφείλω να το αναφέρω, σε κάποια από αυτά και θα υπάρξει μια συνάντηση περί τα τέλη Απριλίου», πρόσθεσε

Ερωτηθείς πότε αναμένονται οι εξελίξεις από πλευράς Γενικού Γραμματέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ο κ. Γκουτέρες ήδη άρχισε να εργάζεται μακριά από τη δημοσιότητα, «έτσι ώστε να πετύχουμε ένα σημαντικό, τον πιο σημαντικό στόχο, γι' αυτό γίνονται όλες αυτές τις συναντήσεις, που είναι η επανέναρξη των συνομιλίων».

Ερωτηθείς αν θα γίνει διαβούλευση με τις δύο πλευρές για το έγγραφο το οποίο θα θέσει στο τραπέζι ο ΓΓ για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ή θα το ετοιμάσει μόνος του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν έχει μιλήσει για έγγραφο που θα ετοιμάσει ο Γενικός Γραμματέας.

«Ο Γενικός Γραμματέας είναι σε επαφή με όλες τις πλευρές, και στην Κύπρο και εκτός Κύπρου, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών. Και αυτή τη βούληση του Γενικού Γραμματέα, είναι κάτι που χαιρετίζουμε, ήταν κάτι που επιδιώκαμε, και χαίρομαι που υπάρχει και η συγκεκριμένη αναφορά σήμερα μετά τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μας στην ανακοίνωση των ΗΕ».

Σε ερώτηση σχετικά με τα θέματα ως προς τα οποία έχει επιτευχθεί πρόοδος στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι οι δύο ηγέτες έχουν συμφωνήσει να μην αναφερθούν δημόσια σε ποια συγκεκριμένα.

«Υπάρχει πρόοδος σε κάποια, όχι σε όλα, αλλά σε κάποια από αυτά που ακούστηκαν κατά καιρούς, που προτείναμε εμείς, που πρότεινε η τ/κ πλευρά. Υπάρχει πρόοδος, και έχουμε δώσει οδηγίες στους διαπραγματευτές έτσι ώστε στην επόμενη συνάντηση να μπορούμε να ανακοινώσουμε και πιο συγκεκριμένα την κατάληξη σε κάποια από αυτά», κατέληξε.

H ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου έως τα τέλη Απριλίου με σκοπό να προβούν σε πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις, όπως ανακοίνωσαν τα ΗΕ μετά τη σημερινή τους συνάντηση στην κατοικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία. Πρόσθεσαν πως οι δυο ηγέτες χαιρέτισαν τη διαρκή δέσμευση και εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό και επανέλαβαν τη συνεχή ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν τις προσπάθειές του.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν των ΗΕ οι ηγέτες είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα.

Όπως σημειώνεται, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις επί της ουσίας και της πορείας προς τα εμπρός. Επίσης, χαιρέτισαν τη διαρκή δέσμευση και εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Κυπριακό και επανέλαβαν, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεχή ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν τις προσπάθειές του.

Προστίθεται ότι ανασκόπησαν επίσης την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ανέθεσαν στους εκπροσώπους τους να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους με στόχο την οριστικοποίηση των εναπομεινάντων ζητημάτων.

Τέλος, οι ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά μέχρι τα τέλη Απριλίου με σκοπό να κάνουν πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις, καταλήγει το ανακοινωθέν.