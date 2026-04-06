Η προσήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως εκφράστηκε και στην πρόσφατή του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, μάς ενθαρρύνει να εντατικοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθειά μας, και να αξιοποιήσουμε κάθε διαπραγματευτική δυνατότητα ώστε να βάλουμε τέλος στα αποτελέσματα της εισβολής και της κατοχής, ανέφερε, την Κυριακή, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, στην δοξολογία του Συνδέσμου Πολιτικών Καταδίκων για την επέτειο της 1ης Απριλίου, στα Φυλακισμένα Μνήματα.

Η κ. Κασσιανίδου, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στους τάφους των ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59, στη δοξολογία και το τρισάγιο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Πολιτικών Καταδίκων.

"Τα Φυλακισμένα Μνήματα μετατράπηκαν με το τέλος του αγώνα σε τόπο ιερού προσκυνήματος, και μνημείο ηρωισμού και αντίστασης κατά των δυνάμεων της βίας και της τρομοκρατίας μέχρι σήμερα. Με εθνική υπερηφάνεια υποκλινόμαστε σήμερα ευλαβικά στο μεγαλείο της θυσίας των αγωνιστών του 1955 – 59, στο μεγαλείο της ψυχής τους, στις αξίες και τα ιδανικά που τους οδήγησαν να θυσιάσουν το υπέρτατο προσωπικό αγαθό, την ίδια τους τη ζωή, για ένα άλλο υπέρτατο, παγκόσμιο αγαθό, την ελευθερία", ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι αγωνιστές και οι πολιτικοί κατάδικοι στάθηκαν πιστοί στο χρέος και στις επιταγές του Αγώνα, βάζοντας όλο τον κυπριακό λαό πάνω από τον εαυτό τους, ακόμα και πάνω από τις οικογένειές τους.

Η Υφυπουργός ανέφερε επίσης ότι το δίδαγμα του αγώνα είναι ότι όποτε ο απανταχού ελληνισμός στηρίχθηκε στις δικές του δυνάμεις, μπόρεσε να επιτύχει τους στόχους του, είτε αυτοί ήταν η απελευθέρωση σκλαβωμένων εδαφών είτε η οικοδόμηση ενός ισχυρού κράτους που κερδίζει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των συμμάχων του.

