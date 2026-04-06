Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, η πρώτη τους κοινή συνάντηση μετά τις χωριστές συναντήσεις που είχαν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με φωτογραφίες σε ανάρτηση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, τους δύο ηγέτες υποδέχθηκε χωριστά, την είσοδο της οικίας του, στην υπό τον έλεγχο των ΗΕ νεκρή ζώνη στη Λευκωσία, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν. Άλλη φωτογραφία που αναρτήθηκε από τα ΗΕ παρουσιάζει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον κ. Έρχιουρμαν να κάθονται οι δυο τους σε χώρο εντός της οικίας.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη συνοδεύει ο Ε/κ διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάου.

Πηγή: ΚΥΠΕ