Την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του κυβερνητικού νομοσχέδιου για την κοινωνική συμμετοχή, συμπερίληψη και ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με αναπηρίες χαιρέτισε σε σημερινή του γραπτή δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εξέλιξη αυτή «σηματοδοτεί την εφαρμογής μιας από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες στην Κυπριακή Δημοκρατία για μια συμπεριληπτική κοινωνία, καθώς συγκεντρώνονται και ρυθμίζονται, σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές για τα άτομα με αναπηρίες, με βασικό στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση, την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής χιλιάδων συμπολιτών μας και των οικογενειών τους».

Κεντρικός άξονας αυτής της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες, μέσα από ένα σύγχρονο σύστημα υποστηρικτικών υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητάς τους, αναφέρει στη συνέχεια, προσθέτοντας ότι σημαντική καινοτομία της μεταρρύθμισης αποτελεί η δημιουργία «Αδειούχων Παρόχων Υπηρεσιών», οι οποίοι θα διασφαλίζουν την ποιότητα, την επαγγελματική επάρκεια και τη διαφάνεια στην παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες.

Διαβάστε επίσης: Νέο ενιαίο πλαίσιο υποστήριξης ατόμων με αναπηρίες ψηφίστηκε από τη Βουλή

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της μεταρρύθμισης, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, είναι η σταδιακή αποσύνδεση των παροχών από τα εισοδηματικά κριτήρια του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αναγνωρίζοντας το επιπρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η αναπηρία και διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων που θα μπορούν να επωφεληθούν από τη στήριξη του κράτους.

Προσθέτει ότι για την εφαρμογή της νέας πολιτικής έχουν, ήδη, περιληφθεί 106 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2026–2028, επιβεβαιώνοντας την προτεραιότητα που δίνει η Κυβέρνηση στην ενίσχυση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους πρόνοιας.

«Εκφράζω τις θερμότερες ευχαριστίες μου για τη συνεργασία που είχαμε με την Κοινωνική Συμμαχία Πολιτών, ώστε να πέτυχουμε αυτή τη σημαντική για την κοινωνική πολιτική του κράτους, μεταρρύθμιση. Ειδικότερα, θέλω να ευχαριστήσω την οργάνωση των ανάπηρων ΚΥΣΟΑ για τη συμβολή της σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστίες θέλω να απευθύνω και προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας της Βουλής και τον Πρόεδρο της κ. Ανδρέα Καυκαλιά, για τη συμβολή τους στην ψήφιση της μεταρρύθμισης. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την τέως Υφυπουργό κα Μαριλένα Ευάγγελου και την νυν Υφυπουργό κα Κλέα Παπαέλληνα, καθώς και τους λειτουργούς του Υφυπουργείου για την αφοσίωση και τον ζήλο που επέδειξαν, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος της σημαντικής αυτής μεταρρύθμισης που σήμερα παίρνει “σάρκα και οστά”», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ