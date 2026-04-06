Μέσα από συνέργειες με την πολλά υποσχόμενη κυπριακή αμυντική βιομηχανία επιθυμούμε όχι μόνο να είμαστε εισαγωγείς αμυντικών εξοπλισμών, αλλά να πετύχουμε τον στόχο να εξάγουμε και σε τρίτα κράτη, είπε σήμερα ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος επισκέφθηκε το ΚΕΝ Λεμεσού, με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα και αναφέρθηκε στη συνέχιση των προσπαθειών για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς.

Μιλώντας στους οπλίτες και στους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η επίσκεψη του στην 3η Ταξιαρχία Υποστήριξης με τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, αυτές τις αναστάσιμες μέρες, αποτελεί ελάχιστη ένδειξη του καθοριστικού, του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η 3η Ταξιαρχία Υποστήριξης, όχι μόνο στην ενίσχυση, στην ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας, αλλά και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών, σε σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του ανθρωπιστικού διαδρόμου ‘Αμάλθεια’, που, ανάμεσα σε άλλα, αναδεικνύει τον ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.

«Και σας βλέπω όλους, στελέχη και κληρωτούς, στα μάτια, λέγοντάς σας με απόλυτη ειλικρίνεια ότι είμαστε περήφανοι για την Εθνική Φρουρά, είμαστε περήφανοι για τα στελέχη και τους κληρωτούς στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς. Αυτή η περηφάνια δεν περιορίζεται απλά σε ωραίες δηλώσεις ή δηλώσεις που γίνονται επειδή επισκέπτομαι σήμερα την 3η Ταξιαρχία. Αυτή η υπερηφάνεια μεταφράζεται σε συγκεκριμένες ενέργειες από πλευράς της Κυβέρνησής μας για ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια ενδυνάμωση που ξεκινά πρωτίστως μέσα από εσάς. Ξεκινά πρωτίστως μέσα από τα στελέχη, τους επαγγελματίες και μη, της Εθνικής Φρουράς» ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των όρων εργοδότησης των Συμβασιούχων Οπλιτών της Εθνικής Φρουράς, μέσα στο πλαίσιο της μεγάλης μας προσπάθειας για μετεξέλιξη της Εθνικής Φρουράς σε ένα επαγγελματικό Σώμα και τη συμμετοχή στελεχών της ΕΦ σε εκπαιδεύσεις στις ΗΠΑ. «Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που αξιοποιούμε- και σας καλώ να συγκρίνετε το ποσό που αναλογεί στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσα στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης SAFE, που ανέρχεται σε 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ – και να δείτε και σε άλλα κράτη μέλη ποια ήταν η αναλογία αυτού του πολύ σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου, για να ενισχύσουμε τους εξοπλισμούς, να ενισχύσουμε τις ανάγκες που έχει η Εθνική Φρουρά», είπε.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη του το Σάββατο στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου’ και τη Ναυτική Βάση Ευάγγελος Φλωράκης όπου γίνεται, όπως είπε, ουσιαστική αναβάθμιση. Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη του στο τεχνικό τμήμα της Ε.Φ

«Όλα αυτά που κάνουμε για αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς και για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα, όχι μόνο γιατί η χώρα μας βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή και η απελευθέρωση είναι ο ύψιστος μας στόχος, για τον οποίο δεν θα κουραστούμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να πετύχουμε την επανένωση της Κύπρου, αλλά και γιατί η χώρα μας βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας", ανέφερε.

"Μια περιοχή η οποία έχει και ευκαιρίες, έχει και προκλήσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα και για αυτό τον λόγο, σε συνδυασμό με την ιδιότητά μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιθυμούμε, είναι στρατηγικός στόχος - χαίρομαι για τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής, έχουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα μακριά από δημόσιες δηλώσεις και ανακοινώσεις - να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο την Εθνική Φρουρά», κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στέλνοντας τις ευχές του στα μέλη της Ε.Φ για το Πάσχα.

Πηγή: ΚΥΠΕ