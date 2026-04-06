Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπουργείο Οικονομικών διεξάγουν αυτές τις μέρες συζητήσεις για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το Ταμείο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, ύστερα από συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, υπό την προεδρία του Υπουργού Εργασίας, συζήτησε για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής οδηγίας για ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία και τροποποιητικό νομοσχέδιο που αφορά τη θέσπιση και την αναθεώρηση διοικητικών προστίμων.

Όπως είπε μετά τη συνεδρία ο Υπουργός Εργασίας, το Σώμα συζήτησε δύο σημαντικά θέματα που αφορούν «τα άμεσα δικαιώματα των εργαζομένων για την ενίσχυση του πλαισίου της κοινωνικής προστασίας».

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το πρώτο θέμα, ο κ. Μουσιούττας είπε πως συνέχισαν τη διαβούλευση για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2023/ 970, που αποτελεί ορόσημο για ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια ή ισάξια εργασία.

«Η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στην έγκαιρη και ουσιαστική ενσωμάτωση της οδηγίας στο κυπριακό νομικό σύστημα», ανέφερε και πρόσθεσε πως υπάρχει χρονικό περιθώριο για ενσωμάτωση της οδηγίας μέχρι το καλοκαίρι, έως τις 7 Ιουνίου 2026.

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι πρόθεση είναι, μετά και τη σημερινή συνεδρία, όπως μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες ετοιμαστεί το τελικό νομοσχέδιο, το οποίο θα οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και να κατατεθεί στη συνέχεια στη Βουλή.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι λόγω του ότι η Βουλή θα είναι κλειστή, λόγω βουλευτικών εκλογών, θα το έχει ενώπιον της η νέα Βουλή στις αρχές Ιουνίου.

Η παράκληση μας προς τη νέα Βουλή, σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι αν μπορέσει να το δει στο διάστημα Ιουνίου με μέσα Ιουλίου και «αν όχι θα πάμε Σεπτέμβρη».

Σημείωσε πως αν η Βουλή δεν μπορέσει να το εξετάσει τον Ιούνιο, θα ζητηθεί παράταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενσωμάτωση της οδηγίας μέχρι το καλοκαίρι, λόγω των βουλευτικών εκλογών.

Ανέφερε ότι σήμερα ακούστηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους «μια, δυο διαφορές απόψεων» και το Υπουργείο θα αποφασίσει «ποια θα είναι η τελική μορφή του νομοσχεδίου».

Το δεύτερο θέμα συζήτησης, στο οποίο «υπήρξε ομοφωνία», σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, αφορούσε το νομοσχέδιο για τροποποίηση του άρθρου 85Α του περί κοινωνικών ασφαλίσεων νόμου που αφορά τη θέσπιση και αναθεώρηση διοικητικών προστίμων.

Σύμφωνα με την τροποποίηση, όπως είπε, το συνολικό πόσο αύξησης ενός διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο ποσό του επιβληθέντος αρχικά διοικητικού προστίμου».

Ανέφερε ότι με βάση τη σημερινή νομοθεσία, εάν δεν πληρωθεί σε Χ χρονικό διάστημα το διοικητικό πρόστιμο, επιβάλλεται επιβάρυνση Χ ποσό την ημέρα και πρόσθεσε ότι σήμερα «έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οφειλές 2-2,5 εκατομμυρίων με τις επιβαρύνσεις φτάνουν πλέον στο ποσό των 42 εκατομμυρίων».

«Θεωρούμε ότι όπως και σε άλλες νομοθεσίες θα μπορούσε να γίνει μία ρύθμιση σε αυτό το θέμα, ούτως ώστε να μπορεί να φτάσει μέχρι το διπλάσιο και να σταματά», με αναδρομική ισχύ, ανέφερε και σημείωσε πως αυτό εφαρμόζεται και σε άλλες νομοθεσίες.

Πρόσθεσε ότι σήμερα είναι δυσανάλογο του παραπτώματος (π.χ. αδήλωτη εργασία) το τελικό πρόστιμο, το οποίο «δεν είναι τελικό», καθώς συνεχίζει να αυξάνεται.

«Πρόθεση είναι το συντομότερο να πάει Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή», πρόσθεσε.

Συνταξιοδοτικό

Όσον αφορά το θέμα του συνταξιοδοτικού, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι δεν συζητήθηκε στη συνεδρία του Σώματος αυτό το θέμα, «διότι γίνονται αυτές τις μέρες συζητήσεις με το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών».

«Οι αποφάσεις για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αφορούν άμεσα και το Υπουργείο Οικονομικών», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι είναι σε συνεχή διαβούλευση με τους τεχνοκράτες αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών και σήμερα ή αύριο θα υπάρξει συνάντηση σε τεχνοκρατικό επίπεδο και «ακολούθως θα τα δούμε εμείς σε πολιτικό επίπεδο».

Πρόσθεσε πως μέχρι την επόμενη συνεδρία, που είναι στις 20 Απριλίου, «θα μπορούμε να πούμε την ενιαία κυβερνητική θέση μας στους εταίρους για συζήτηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα».

Είπε ακόμη ότι θα πρέπει να ξεκινήσει παράλληλα στην τεχνική επιτροπή η συζήτηση των στοιχείων του δεύτερου πυλώνα και πρόσθεσε πως «θα πάμε στην τεχνική επιτροπή, ως Υπουργείο, με διάφορες επιλογές».

«Θα θέλουμε να ακούσουμε τις θέσεις των εταίρων, ούτως ώστε και τούτο το στοιχείο να προχωρά για να μπορεί να διαμορφωθεί ή να συνδιαμορφωθεί μία κοινή θέση, η οποία να αντικατοπτρίζει το πώς θα είναι ο δεύτερος πυλώνας», πρόσθεσε.

Ειδικότερα, όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, που αφορά την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι αναφέρθηκαν από πλευράς συντεχνιών 2 - 3 ερωτήματα και θα δοθούν απαντήσεις από το Υπουργείο Εργασίας μέχρι τις 20 Απριλίου.

Σημείωσε ότι η μεθεπόμενη συνεδρία που ήταν για τις 27 του μηνός αναβάλλεται για μία εβδομάδα αργότερα, διότι αυτό ζητήθηκε από τους εταίρους λόγω των ημερών της Πρωτομαγιάς οπόταν υπάρχουν εκδηλώσεις αλλά και λόγω συνελεύσεων που έχουν καθορίσει εργοδοτικές οργανώσεις.

Ανέφερε ότι οι επόμενες συνεδρίες του Σώματος θα γίνουν στις 20 Απριλίου και στις 4 Μαΐου, αντί στις 27 Απριλίου.

Πρόσθεσε ότι μέχρι τις συνεδρίες αυτές «θα έχουμε αρκετά νέα να πούμε, διότι πλέον θα είναι ανοιχτό βιβλίο κάποια θέματα για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων».

«Το ορόσημο που είχαμε θέσει είναι να μπορέσουμε να το καταθέσουμε» στη νέα Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές το νομοθέτημα, πριν αυτή κλείσει τον Ιούλιο, για τις καλοκαιρινές διακοπές, πρόσθεσε.

Επίσης, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι πρόθεση του είναι με την ολοκλήρωση των βουλευτικών εκλογών να έχει σειρά επαφών με τα κοινοβουλευτικά κόμματα της νέας Βουλής «για να τους ενημερώσουμε για αυτό το νομοθέτημα που θα έχουμε ήδη καταθέσει για να μην είναι η πρώτη φορά που θα μάθουν για αυτόν το θέμα, το οποίο είναι μεγάλο και πολύπλοκο», όπως είπε.

«Όταν θα ξεκινήσει με το καλό» η συζήτηση (Σεπτέμβριο, Οκτώβριο) ενώπιον της αρμόδιας ή των αρμοδίων Επιτροπών να γνωρίζουν τί έχουν ενώπιον τους, πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ