Η Κυβέρνηση επενδύει στον τομέα της Υγείας και συνεχίζει με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς για τα έργα που εγκαινίασε σήμερα, είπε ότι «γνωρίζω πάρα πολύ καλά το Νοσοκομείο Πάφου και οφείλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί με την επίσκεψή μου σήμερα βλέπω ένα νέο, καινούργιο νοσοκομείο, νέους θαλάμους, νέο εξοπλισμό.

Χαίρομαι ιδιαίτερα, μιλώντας με τους λειτουργούς υγείας και τα θετικά σχόλια από τους ίδιους, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αλλά και από ασθενείς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, που βλέπουμε αυτή την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συνεχίζουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Δεν σταματάει εδώ. Επόμενος στόχος είναι Λεμεσός και Λάρνακα σε συνεργασία πάντα με τον ΟΚΥΠΥ.

Επενδύουμε ένα ποσό πέραν των 150 εκατομμυρίων ευρώ για τον τομέα της υγείας. Έχω πει πολλές φορές η Υγεία, η Παιδεία για μας δεν είναι λογιστικές πράξεις, είναι επένδυση. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε τη δυνατότητα, λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής να επενδύουμε σε αυτούς τους τομείς και θα πορευτούμε μέσα στο ίδιο πλαίσιο».

Πρόσθεσε ότι τα έργα «είναι παρεμβάσεις ουσίας, δεν είναι μόνο αίθουσες, θάλαμοι κλπ. Είναι εξοπλισμός πολύ σημαντικός, σύγχρονος, τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός. Έχει εκπαιδευτεί το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Μίλησα μαζί τους. Και όλα αυτά αναβαθμίζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν σταματούμε, συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός μας είναι η Λεμεσός και η Λάρνακα. Εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη κάποια έργα που πολύ σύντομα θα ολοκληρωθούν. Και συνεχίζουμε.

Θυμάστε πολύ καλά ότι πρόσφατα ανακοινώσαμε το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς. Είναι μια επένδυση περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ. Προχωρούν οι εργασίες βάσει των χρονοδιαγραμμάτων και στόχος μας, ελάχιστη υποχρέωση μας είναι στην υγεία και στην παιδεία να προσφέρουμε στους πολίτες μας τις ίδιες υπηρεσίες όπου και αν βρίσκονται».

Δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό

Οι συναντήσεις μου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη δεν είναι ποτέ τυπικές, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι μεταβαίνει στη σημερινή τους συνάντηση με ξεκάθαρη πολιτική βούληση ευελπιστώντας να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά από εγκαίνια στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, και ερωτηθείς αν αναμένει να δει μια θετική στάση από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, με τον οποίο θα συναντηθεί σήμερα το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχω δει τα δημοσιεύματα και στον ελληνοκυπριακό αλλά και στον τουρκοκυπριακό Τύπο που την παρουσιάζουν ως μια τυπική συνάντηση χωρίς να αναμένεται το οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

Μπορώ να σας πω ότι πηγαίνω εκεί με ξεκάθαρη πολιτική βούληση και ευελπιστώ να υπάρξει ανταπόκριση για να υπάρξουν αποτελέσματα. Δεν είναι ποτέ τυπικές αυτές οι συναντήσεις. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες, που είμαι σίγουρος ότι και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης γνωρίζει και την πολιτική βούληση του Γενικού Γραμματέα, αλλά και πως ο ίδιος επιθυμεί να προχωρήσει έτσι ώστε να υπάρξει σημαντική ουσιαστική πρόοδος πριν και από την ολοκλήρωση της θητείας του.

Άρα, πηγαίνω με απόλυτη σοβαρότητα, με την ετοιμότητα, αν υπάρξει ανταπόκριση να έχουμε και θετικά αποτελέσματα».

