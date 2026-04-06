Στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η συγκινητική μουσική παράσταση του Μουσικού Σχολείου Πάφου με τίτλο «Στα βήματα των Ηρώων: Ευαγόρας Παλληκαρίδης – Νίκος Καπετανίδης από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη», η οποία συνδιοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και το Σωματείο Δράσης «Νίκος Καπετανίδης».

«Η αποψινή εκδήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί, ακριβώς, υπηρετεί και τον ύψιστο στόχο διατήρησης της μνήμης, που, ανάμεσα σε άλλα, συντηρεί αναμμένη τη φλόγα της αγωνιστικότητας και του αγώνα για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων», επεσήμανε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού για τους δύο αυτούς ήρωες, οι οποίοι είχαν το ίδιο τραγικό τέλος επειδή διάλεξαν να παραμείνουν πιστοί στις αξίες και τα ιδανικά τους και υπογράμμισε ότι οι Έλληνες της Κύπρου και οι Έλληνες του Πόντου γνωρίζουν πολύ καλά τον πόνο της προσφυγιάς.

Τόνισε ότι μια από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε συνειδητά μόλις αναλάβαμε την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου, ήταν η καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης και Τιμής των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σε όλα τα σχολεία της ελεύθερης Κύπρου".

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε, εντάσσεται και η απόφασή μας για την ανέγερση μνημείου για τη Γενοκτονία του Πόντου στο Παραλίμνι και η δημιουργία Κέντρου Ποντιακού Πολιτισμού στη Λευκωσία, ως ελάχιστη αναγνώριση των κοινών μας αγώνων, των κοινών μας στόχων και των κοινών μας επιδιώξεων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε παράλληλα την ευαρέσκεια του με την πρόσφατη απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, όπως ο αγώνας της ΕΟΚΑ να εορτάζεται πλέον στα ελληνικά σχολεία.

Επιπρόσθετα, μετέφερε την παντοτινή ευγνωμοσύνη των Ελλήνων της Κύπρου προς στα παρευρισκόμενα μέλη των οικογενειών Σαγκαλίδη, Τσιτιρίδη, Χαραλαμπίδη και Κουτρούλη, των τεσσάρων ηρώων, οι οποίοι το 1974 έπεσαν μαχόμενοι υπέρ της ελευθερίας της Κύπρου, των οποίων η ταυτοποίηση των οστών και ο ενταφιασμός τους στη γενέθλια γη της Μακεδονίας έγινε κατορθωτή πριν από δύο χρόνια.

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «η απελευθέρωση και ο τερματισμός της παράνομης τουρκικής κατοχής αποτελεί την ύψιστή μας προτεραιότητα, είναι το τάμα της ζωής μου».

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης ανέφερε ότι η εκδήλωση δεν αποτελεί απλώς μια πράξη ιστορικής μνήμης, αλλά μία γέφυρα που ενώνει τόπους, χρόνους και βιώματα του οικουμενικού Ελληνισμού.

«Ο Πόντος μάς θυμίζει τη δύναμη της μνήμης, η Κύπρος μάς θυμίζει το τίμημα της ελευθερίας και η Μακεδονία μας θυμίζει τη συνέχεια του Ελληνισμού μέσα από την παιδεία» επεσήμανε ο κ. Αναστασιάδης.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευσαν στη Θεσσαλονίκη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Α. Ιωαννίδης, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Σταύρος Αυγουστίδης, ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Πολυκάρπου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέστρεψε στην Κύπρο χθες βράδυ.

Πηγή: ΚΥΠΕ