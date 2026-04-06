Κεντρική θέση στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης και τελευταίας συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει το θέμα της διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και των εκποιήσεων ακινήτων, με μία σειρά νομοθετημάτων να τίθενται προς ψήφιση από το σώμα, ενώ παράλληλα φορείς καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο όπου θα διεξάγεται η συνεδρίαση.

Η Ολομέλεια συνέρχεται στις 10:00 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα και ενώπιόν της θα τεθούν δύο κυβερνητικά νομοσχέδια και 19 προτάσεις νόμου από Βουλευτές, μεταξύ των οποίων οι προτάσεις Μαρίνου Σιζόπουλου και Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους της ΕΔΕΚ, προτάσεις του ΑΚΕΛ, προτάσεις του ΕΛΑΜ, προτάσεις του Κινήματος Οικολόγων, πρόταση της ανεξάρτητης Βουλευτού Αλεξάνδρας Ατταλίδου, αλλά και προτάσεις που προσυπογράφουν από κοινού Βουλευτές από διάφορα κόμματα.

Παράλληλα, σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή στις 10:30 π.μ. καλούν οργανώσεις και φορείς, μεταξύ των οποίων το Κίνημα ενάντια στις εκποιήσεις και το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, με άλλες οργανώσεις, όπως η ΠΕΟ, να έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στη διαμαρτυρία, που ζητά άρση της αδικίας κατά των δανειοληπτών.

