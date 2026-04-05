Ζητήματα που αφορούν τις Βρετανικές Βάσεις και θέματα που προέκυψαν μετά την πρόσφατη επίθεση στη Βάση Ακρωτηρίου, ήταν αντικείμενο συζήτησης ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής και Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτας Δημητρίου στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε εκτενής ενημέρωση τόσο για τις άμεσες συνέπειες του περιστατικού όσο και για υφιστάμενα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή, μεταξύ των οποίων και το θέμα που προκύπτει από την πρόθεση των Βρετανών να εγκαταστήσουν 32 επιπλέον κεραίες.

«Όπως επισημάνθηκε, απαιτούνται άμεσες και συντονισμένες ενέργειες. Προς αυτή την κατεύθυνση, αναμένεται να προχωρήσουν συγκεκριμένα διαβήματα τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε τοπικό, με στόχο τη ματαίωση της εν λόγω ενέργειας, αλλά και την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη διασφάλιση των συμφερόντων της περιοχής και των κατοίκων της» αναφέρει η ανακοίνωση.

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη η Πολιτεία να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα, σχέδιο και συνέπεια, με στόχο και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

«Η κ. Αννίτα Δημητρίου, υπό την ιδιότητά της ως Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, θα αποστείλει αύριο σχετική επιστολή, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες» καταλήγει η ανακοίνωση.

Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα αποδεικνύονται με πράξεις και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι επόμενες ενέργειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ