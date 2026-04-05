«Αύριο η Βουλή θα αποφασίσει: Με την κοινωνία ή με τις τράπεζες και τα ταμεία», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ.

Ο Υπουργός Οικονομικών σε σημερινή συνέντευξη του υποστηρίζει ότι η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ για "καταφυγή στο δικαστήριο και αναστολή της εκποίησης μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο δεν θα εξυπηρετήσει τους οφειλέτες". Του απαντούμε ότι η καταψήφιση της πρότασης νόμου θα εξυπηρετήσει σίγουρα τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων που θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τους δανειολήπτες με εκβιασμούς και απειλές.

Υπενθυμίζουμε στον Υπουργό Οικονομικών αλλά και σε όσους φιλοδοξούν για άλλη μια φορά να γίνουν προστάτες του τραπεζικού λόμπι ότι τα όσα περιλαμβάνει η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ αποτελούν πρόνοιες ευρωπαϊκής νομοθεσίας την οποία η Κύπρος δεν έχει εφαρμόσει με αποτέλεσμα η χώρα να είναι ίσως η μοναδική στην ΕΕ όπου οι τράπεζες και τα ταμεία έχουν τόσο ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Εξάλλου το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών του ΑΚΕΛ δήλωσε ότι έχει μόνο πολιτική διαφωνία με την προταση του ΑΚΕΛ.

Ταυτόχρονα επαναλαμβάνουμε ότι η έγκριση της πρότασης μας αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης πρότασης που έχει καταθέσει το ΑΚΕΛ για αντιμετώπιση των ΜΕΔ. Η πρόταση μας περιλαμβάνει επίσης την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής για προστασία του δικαιώματος στη στέγη (με διεύρυνση του σχεδίου ενοίκιο έναντι δόσης), την αποτελεσματικότερη εποπτεία των τραπεζών και των ταμείων στη διαχείριση των ΜΕΔ και τη βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας ώστε περισσότεροι δανειολήπτες να σώσουν το σπίτι τους.

Αύριο η ολομέλεια της Βουλής θα πρέπει για ακόμα μια φορά να αποφασίσει: Με την κοινωνία ή με τις τράπεζες και τα ταμεία.