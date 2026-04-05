Στην ομιλία του για την 61η επέτειο της δολοφονίας τους, ο Στέφανου Στεφάνου ανέφερε ότι αυτή δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, αλλά μια προσπάθεια των ακροδεξιών εθνικιστών να φιμωθεί η ελπίδα, να διαγράψει τα παραδείγματα της ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. «Ήταν μια απόπειρα ο φόβος να καθυποτάξει την αντίσταση. Να κυριαρχήσει το μίσος αντί της αλληλεγγύης. Να επικρατήσει ο διαχωρισμός αντί της ενότητας. Όμως, απέτυχαν» είπε.

Απέτυχαν, συνέχισε, γιατί πίσω από τους Μισιαούλη και Καβάζογλου πορεύτηκαν, και συνεχίζουν να πορεύονται, χιλιάδες συμπατριώτες και συμπατριώτισσες που μοιράζονται το ίδιο όραμα των ηρώων μας: το όραμα της κοινής πατρίδας.

Σήμερα, ανέφερε ο κ. Στεφάνου, σε μια εποχή που το Κυπριακό παραμένει άλυτο και η προοπτική επανένωσης δοκιμάζεται, οφείλουμε να αναρωτηθούμε με ειλικρίνεια «πού βρισκόμαστε σε σχέση με το όραμα της λύσης;».

Σημείωσε ότι το Κυπριακό βρίσκεται στο μακροβιότερο αδιέξοδο και, δυστυχώς, δεν διαφαίνεται προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. «Η τακτική της επικέντρωσης σε ΜΟΕ είναι προφανές ότι έχει αποτύχει. Αντί να δημιουργεί προοπτική μετατράπηκε σε εμπόδιο. Έφτασε η ώρα να επιχειρήσουμε να πάμε κατευθείαν στην ουσία του Κυπριακού διαφυλάσσοντας, βεβαίως, το διαπραγματευτικό κεκτημένο που έχει δημιουργηθεί με πολύ κόπο και δουλειά όλα τα προηγούμενα χρόνια».

Ο Στέφανος Στεφάνου δήλωσε ότι το παρατεταμένο αδιέξοδο παγιώνει την τουρκική κατοχή μέρα με τη μέρα και η διχοτόμηση, αντί να αντιμετωπίζεται ως προσωρινή ανωμαλία, κινδυνεύει να γίνει μόνιμη πραγματικότητα.

Την ίδια ώρα, είπε, η Τουρκία επιμένει σε λύση δύο κρατών υπονομεύοντας τη συμφωνημένη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. «Απέναντι σε αυτή την κατάσταση επιβάλλεται μια αποφασιστική, συνεπής και ενεργητική στρατηγική από τη δική μας πλευρά για επανέναρξη των συνομιλιών, η οποία να χαρακτηρίζεται από καθαρά μηνύματα και πρωτοβουλίες, χωρίς αμφισημίες και μεγαλοστομίες. Αυτό που προέχει είναι η λύση και όχι το χάιδεμα των αυτιών συγκεκριμένων ακροατηρίων ενόψει εκλογών. Βουλευτικών και προεδρικών».

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι με ανησυχία διαπιστώνουν ότι αυξάνονται οι φωνές που επενδύουν στον εθνικισμό και στον διαχωρισμό, καλλιεργούν την καχυποψία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αντί να οικοδομούν εμπιστοσύνη.

«Και σαν να μην έφταναν αυτά, η εμπλοκή της Κύπρου σε ευρύτερους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς στην περιοχή και η υιοθέτηση της λογικής των αξόνων, όχι μόνο συντηρούν τους κινδύνους για τον λαό μας, αλλά προκαλούν και νέους. Την Κύπρο μας την οραματιζόμαστε ως γέφυρα ειρήνης και συνεργασίας και όχι ως αβύθιστο αεροπλανοφόρο για ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις».

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, είπε, το μήνυμα της θυσίας του Μισιαούλη και του Καβάζογλου γίνεται πιο επιτακτικό από ποτέ και μας καλεί να απορρίψουμε τη διχοτόμηση, να επιμείνουμε σε λύση που επανενώνει τον τόπο και τον λαό μας, να ενισχύσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο κοινότητες, να αντισταθούμε στον εθνικισμό, απ’ όπου κι αν προέρχεται, να μην ενδώσουμε στις ψευδαισθήσεις που κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν με τους μικρομεγαλισμούς τους και τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.

«Δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστούμε με τη διχοτόμηση. Θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε την πολιτική της λύσης και επανένωσης, την οποία οι ήρωές μας έκαναν πράξη δίνοντας ακόμα και τη ζωή τους. Αυτή η πολιτική στηρίζεται πρωτίστως στην ευθύνη έναντι του τόπου και του λαού μας» είπε.

Η πολιτική, συνέχισε, δεν είναι διαχείριση της καθημερινότητας ούτε άσκηση δημοσίων σχέσεων, ούτε ισορροπίες για το πρόσκαιρο πολιτικό κόστος, ούτε τυχοδιωκτική προσαρμογή στις συγκυρίες εγκαταλείποντας διαχρονικούς στόχους. Η πολιτική είναι ευθύνη, είπε, απέναντι στον τόπο, στον λαό, απέναντι στην ιστορία, αλλά και στις επόμενες γενιές.

Νόημα στην πολιτική, συνέχισε, δίνει η προθυμία να αναλαμβάνεις το κόστος για το κοινό καλό, να λες αλήθειες, ακόμη κι όταν είναι δύσκολες, να επιμένεις σε αρχές, ακόμη κι όταν δεν είναι δημοφιλείς, να καταθέτεις συγκεκριμένες προτάσεις για επίλυση των προβλημάτων.

Σήμερα, πρόσθεσε, που η εικόνα επισκιάζει την ουσία, περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη από μια πολιτική που υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι την εικόνα, χτίζει προοπτική και δεν διαχειρίζεται απλώς τα αδιέξοδα, που με σοβαρότητα καταπιάνεται με την επίλυση των προβλημάτων, ενώνει αντί να διχάζει.

Εμείς, είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, στεκόμαστε αντάξιοι της θυσίας των Μισιαούλη και Καβάζογλου και διατηρούμε την έννοια της ευθύνης στο επίκεντρο της πολιτικής μας πράξης.

Παρέμβαση και από τον Πρόεδρο της DEV-İŞ Κολόζαλι

Ο κοινός μας αγώνας για την επανένωση της κοινής μας πατρίδας, για μια Κύπρο χωρίς εκμετάλλευση της εργασίας, όπου όλοι οι Κύπριοι θα απολαμβάνουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, πηγάζει από τις ένδοξες ρίζες της ιστορίας της εργατικής τάξης, ανέφερε στην ομιλία του στην εκδήλωση στο Δάλι ο Πρόεδρος της συντεχνίας DEV-İŞ, Σεμίχ Κολοζαλί.

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, πρόσθεσε, που επιβάλλονται από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι τα συμφέροντα των Ελληνοκύπριων και των Τουρκοκύπριων εργαζομένων είναι κοινά. Στο Κυπριακό πρέπει να ενισχύσουμε τον κοινό ταξικό αγώνα σε όλα τα επίπεδα, συνέχισε. «Για να ξεπεραστούν η διαίρεση και ο διαχωρισμός και για να εξασφαλιστεί ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον για όλους τους εργαζόμενους».

Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, είπε ο κ. Κολόζαλι, συνεχίζουν να υποκινούν πολεμικές εντάσεις στην περιοχή μας, το Ισραήλ συνεχίζει να σκοτώνει Παλαιστίνιους αμάχους και μαζί με τις ΗΠΑ, ξεκινώντας πόλεμο κατά του Ιράν, προκάλεσαν τον θάνατο πολλών αθώων ανθρώπων. «Εμείς θέλουμε στην Κύπρο και στην περιοχή μας να κυριαρχούν η ειρήνη και η αδελφοσύνη. Γι’ αυτό δεν διαχωρίζουμε τους εργατικούς αγώνες που διεξάγουμε στη χώρα μας από τους αγώνες για Ειρήνη, Λύση και Επανένωση» είπε.

Ο Πρόεδρος της DEV-İŞ δήλωσε ότι στην Κύπρο η μορφή της λύσης είναι μία. «Δεν είναι ούτε η Ένωση ούτε η Διχοτόμηση, ούτε και το σημερινό στάτους κβο. Η λύση είναι μια Ενωμένη Ομοσπονδιακή Κύπρος, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα, βασισμένη στην πολιτική ισότητα των κοινοτήτων» ανέφερε.

Ο Σεμίχ Κολόζαλι είπε ότι 61 χρόνια από τη δολοφονία των Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και Κώστα Μισιαούλη, που πίστεψαν στην ειρηνική συνύπαρξη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, η δάδα που άναψαν συνεχίζει μέχρι σήμερα να φωτίζει τον δρόμο όλων των Κυπρίων. «Μας εμπνέει και μας δίνει δύναμη», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ