Χαμηλότερη σε σχέση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις καταγράφεται η κινητοποίηση νέων ψηφοφόρων, καθώς η Κύπρος προετοιμάζεται για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026. Όπως πληροφορείται η «Σ» από την Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, καταγράφηκαν συνολικά 10.031 αιτήσεις για νέες εγγραφές ή επικαιροποίηση στοιχείων.

Παρά τις οργανωτικές προσπάθειες και την προετοιμασία για τις πιο σύνθετες εκλογές των τελευταίων ετών, η μειωμένη συμμετοχή νέων εγγραφών αποτελεί σημείο προβληματισμού. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι, πέρα από τη σωστή οργάνωση, χρειάζεται και ενίσχυση της πολιτικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, ώστε οι νέοι να κατανοήσουν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στη δημοκρατική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα στη «Σημερινή» που κυκλοφορεί.