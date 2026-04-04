Αύριο, Κυριακή, 5 Απριλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στο Δημοτικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου θα παραστεί σε εκδήλωση του Δήμου της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακηρυχθεί σε Επίτιμο Δημότη Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση, στην οποία θα παραστούν εκπρόσωποι των πολιτειακών Αρχών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απευθύνει χαιρετισμό.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όπου θα παραστεί σε εκδήλωση που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Σωματείου Δράσης «Νίκος Καπετανίδης», με την ευκαιρία της επετείου της 1ης Απριλίου.

Η εκδήλωση έχει τίτλο «Στα βήματα των ηρώων: Ευαγόρας Παλληκαρίδης – Νίκος Καπετανίδης Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη».

Μετά το πέρας της εκδήλωσης στο ΑΠΘ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει για την Κύπρο.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα συνοδεύουν στη Θεσσαλονίκη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Υφυπουργός Μετανάστευσής και Διεθνούς Προστασίας κ. Νικόλας Ιωαννίδης και υπηρεσιακοί παράγοντες.