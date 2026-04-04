Τερματισμό της αναστολής δίωξης για την υπόθεση του μαύρου κατασκοπευτικού βαν και διερεύνησή της ξανά ζητεί το ΑΚΕΛ με τον ΓΓ του, Στέφανο Στεφάνου, να διερωτάται πόσο ακόμη θα συνεχίσουν Κυβέρνηση και Γενική Εισαγγελία «να σιωπούν προκλητικά; Ποιον προστατεύουν τελικά; Και μέχρι πού φτάνει αυτή η συγκάλυψη;»

Σε διάσκεψη Τύπου την Παρασκευή, στα γραφεία της ΚΕ του ΑΚΕΛ, στη Λευκωσία, μαζί με τον Βουλευτή του κόμματος, Άριστο Δαμιανού, ο κ. Στεφάνου διερωτήθηκε εάν υπάρχει πολίτης που πιστεύει ότι είναι λογικό να έχει καταδικαστεί η εταιρεία του Ταλ Ντίλιαν στην Κύπρο, αλλά όχι ο ίδιος, καθώς η δίωξη εναντίον του ανεστάλη τότε για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι η εκκωφαντική σιωπή της Κυβέρνησης και της ΓΕ δεν είναι ουδέτερη στάση, «είναι πολιτική επιλογή. Είναι επιλογή συγκάλυψης. Είναι επιλογή προστασίας συμφερόντων». Διερωτήθηκε επίσης γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν απαντά στο ξεκάθαρο αίτημα του ΑΚΕΛ για επανέναρξη της διερεύνησης και γιατί ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας αρνούνται να δώσουν στη δημοσιότητα «τους δήθεν λόγους δημοσίου συμφέροντος» που επικαλέστηκαν για να σταματήσουν την ποινική δίωξη κατά του Ταλ Ντίλιαν , την ώρα που η ίδια η εταιρεία του παραδέχθηκε ενοχή και καταδικάστηκε, έστω και με ένα εξευτελιστικό πρόστιμο.

«Η στάση της Κυβέρνησης και της Γενικής Εισαγγελίας εκθέτει τους ίδιους. Τους εκθέτει, γιατί γεννά εύλογα την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται για απλή αδράνεια, αλλά για συνειδητή ανοχή — αν όχι συγκάλυψη — της θεσμικής διαπλοκής και της διαφθοράς που αποκαλύπτεται πίσω από το σκάνδαλο των μαζικών παρακολουθήσεων».

Με πρωτοβουλία του κόμματός του, ανέφερε ο κ. Στεφάνου, το θέμα είχε τεθεί στην Επιτροπή Νομικών στη Βουλή όπου κατατέθηκαν στοιχεία που τεκμηρίωσαν σχέσεις, συναλλαγές και διασυνδέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης Αναστασιάδη, του τότε κυβερνώντος κόμματος ΔΗΣΥ και των εταιρειών που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις.

Η παραδοχή του Ταλ Ντίλιαν ότι η εταιρεία του συνεργάζεται «μόνο με Κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου», συνέχισε, δεν αφήνει περιθώρια υπεκφυγής, επιβεβαιώνει ότι υπήρχε συνεργασία με κρατικούς μηχανισμούς στην Κύπρο.

Αναφερόμενος στα γεγονότα της υπόθεσης ο κ. Στεφάνου είπε ότι το περιβόητο βαν εισήχθη στη χώρα με ψευδή στοιχεία, ως όχημα καταγραφής καιρικών φαινομένων, ενώ ήταν εξοπλισμένο για μαζικές υποκλοπές. «Είναι φανερό ότι κάποιος ή κάποιοι έκαναν τα κλειστά μάτια».

Η ίδια εταιρεία, πρόσθεσε, ανέλαβε έργα σε κρίσιμες υποδομές, όπως το αεροδρόμιο Λάρνακας, με τεχνολογία που — σύμφωνα με τον ίδιο τον Ντίλιαν — επέτρεπε παρακολουθήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων κι έγιναν παρακολουθήσεις σε πάνω από 9 εκ. συσκευές. «Από τους τότε κυβερνώντες ούτε γάτα ούτε ζημιά».

Υπάρχουν στοιχεία, συνέχισε, ότι οι αρχές γνώριζαν για παράνομες δραστηριότητες από το 2014 και δεν έπραξαν τα δέοντα και υπήρξαν προσπάθειες από μέρους του ΔΗΣΥ να διευκολυνθεί η εν λόγω εταιρεία για ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Υπάρχει και η σχετική ηλεκτρονική επικοινωνία γι’ αυτό, είπε ο Στέφανος Στεφάνου, ενώ σε ερώτηση ο Άριστος Δαμιανού είπε ότι στα απόρρητα του αρχείου της Βουλής είναι κατατεθειμένο ηλεκτρονικό μήνυμα από τον τότε Πρόεδρο του ΔΗΣΥ προς το Υπουργείο Εμπορίου με το οποίο ζητείτο να υποβοηθηθεί ο Ντίλιαν να πωλήσει τον εξοπλισμό του στην Κυβέρνηση της Ολλανδίας.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε δε ότι στη Βουλή παρουσιάστηκαν τιμολόγια συνεργασίας της Αστυνομίας με την εταιρεία του Ντίλιαν. «Και μπροστά σε όλα αυτά, η Κυβέρνηση και η Γενική Εισαγγελία σιωπούν. Στην Ελλάδα καταδίκασαν τους πρώην κατασκόπους, στην Κύπρο όχι μόνο τους απάλλαξαν, αλλά τους καλύπτουν κιόλας».

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα σκάνδαλο, αλλά ευθεία απειλή κατά του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ιδιωτικότητας των πολιτών και της ίδιας της δημοκρατίας, αυτό είναι εκτροπή. «Απαιτούμε ξεκάθαρα: να ανοίξει ξανά η υπόθεση που έκλεισε εσπευσμένα και αδικαιολόγητα. Να δοθούν απαντήσεις. Να αποδοθούν ευθύνες. Να σταματήσει η συγκάλυψη».

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι η αναστολή της ποινικής δίωξης έγινε για να μην βγουν στο φως της δημοσιότητας όλα όσα υπάρχουν πίσω από αυτή την υπόθεση και υπέβαλλε το ερώτημα ποιους παρακολουθούσαν και για ποιο λόγο. Διερωτάται και γιατί σήμερα ο ΠτΔ «σιωπά. Μήπως για να αποδείξει ξανά ότι αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης Κυβέρνησης στην οποία ο ίδιος ήταν σημαντικός κρίκος; Και η Γενική Εισαγγελία γιατί δεν μιλά; Δεν θεωρεί πρώτα απ' όλα προσβολή για τους ίδιους το γεγονός ότι οι ίδιοι που δικάστηκαν στην Ελλάδα τελικά καταδικάστηκαν;»

Βγαίνει, συνέχισε, ο Ντίλιαν και απειλεί αυτούς που τον καταδίκασαν στην Ελλάδα και λέει «εμείς συνεργαζόμαστε μόνο με κυβερνήσεις και διωκτικές αρχές. Τους στέλνει μήνυμα. Μήπως τούτο το μήνυμα φοβούνται οι δικοί μας εδώ; Όλα αυτά τα ερωτήματα να βγει επιτέλους κάποιος να τα απαντήσει. Ενόσω δεν τα απαντούν, θα τα εγείρουμε εμείς».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την συζήτηση στην Επιτροπή νομικών της Βουλής, ο Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι αρχικά Αστυνομία και ΚΥΠ είχαν αρνηθεί ότι είχαν συνεργασία με την εταιρεία του Ντίλιαν, αλλά μετά παρουσιάστηκαν τιμολόγια. «Την ώρα που τους ερευνούσαν είχαν και κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα. Γι’ αυτό εμείς μιλήσαμε για θεσμική διαπλοκή που συνιστά διαφθορά και όλα αυτά είναι αποτυπωμένα στα πρακτικά της Επιτροπής Νομικών της Βουλής».

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε επίσης ότι από τα πρακτικά της Επιτροπής Νομικών το ΑΚΕΛ έχει σοβαρή υποψία ότι με μεσολάβηση της ΚΥΠ διαγράφηκε ό,τι υπήρχε στο μαύρο βαν.

Στην ερώτηση εάν από την συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Νομικών φάνηκε ποιους παρακολουθούσε η Αστυνομία, ο κ. Δαμιανού είπε όχι.

