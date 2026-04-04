Παράπονα, όσον αφορά προεκλογικά μηνύματα και κλήσεις εν όψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, δέχεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, η Αρμόδια Επίτροπος Μαρία Χριστοφίδου, ξεκαθάρισε ότι ακόμη και τα ευχετήρια μηνύματα από υποψηφίους, θεωρούνται μηνύματα πολιτικού περιεχομένου προώθησης της υποψηφιότητάς τους.

Υπογράμμισε, παράλληλα, πως στα μηνύματα πολιτικού περιεχόμενου, θα πρέπει να προσφέρεται στους πολίτες η δυνατότητα τερματισμού της παραλαβής των συγκεκριμένων SMS.

Η κυρία Χριστοφίδου σημείωσε, ακόμη, πως η παραχώρηση κομματικών καταλόγων σε ανεξάρτητους υποψηφίους, απαγορεύεται. Επισήμανε την ίδια στιγμή, ότι τα κόμματα φέρουν την ευθύνη για την επικαιροποίηση του καταλόγου μελών τους.