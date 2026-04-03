Τα πεπραγμένα και τους στόχους του Υφυπουργείου Πολιτισμού παρουσίασε η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του απολογισμού έργου του Υφυπουργείου Πολιτισμού για το έτος 2025, την Παρασκευή, στο ΓΤΠ, στη Λευκωσία.

Η Υφυπουργός είπε ότι έχει ζητηθεί η παραχώρηση περιπτέρου της Κρατικής Έκθεσης, που θα χρησιμεύσει ως κτήριο του Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, προσθέτοντας ότι θα προκηρυχθεί θέση επιμελητή. Παράλληλα, είπε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για στέγαση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και οι εργασίες ανέγερσης του νέου Κυπριακού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Αναφερόμενη στις δραστηριότητες του Τμήματος Αρχαιοτήτων κατά το 2025, η κ. Κασσιανίδου είπε – μεταξύ άλλων – ότι προωθήθηκαν 24 νέες κηρύξεις Αρχαίων Μνημείων, τόσο στις ελεύθερες περιοχές όσο και στα κατεχόμενα, προσθέτοντας ότι εκτελέστηκαν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης σε 53 Μνημεία Πρώτου Πίνακα, ενώ έχει παραχωρηθεί επιχορήγηση για 42 έργα σε Μνημεία Δευτέρου Πίνακα.

Αναφερόμενη στις εργασίες ανέγερσης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου, τις οποίες διαχειρίζεται το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σημείωσε ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων προχωρά με εντατικούς ρυθμούς τις μουσειολογικές μελέτες για την οργάνωση και παρουσίαση των εκθεμάτων, καθώς και τη συντήρηση των αντικειμένων. Ο διαγωνισμός για τις γραφιστικές εφαρμογές και το περιεχόμενο, που περιλαμβάνει πέραν των 70 πολυμεσικών ψηφιακών εφαρμογών κατακυρώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 και έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες, συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα αιτήματα του εργολάβου που ανέλαβε την ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου, η κ. Κασσιανίδου είπε ότι «προφανώς εμείς θα θέλαμε να τελειώσει πιο νωρίς το έργο και να ολοκληρωθεί το Μουσείο το συντομότερο. Το αν είναι δικαιολογημένες ή όχι οι καθυστερήσεις του εργολάβου είναι κάτι που πρέπει να κρίνει το Τμήμα Δημοσίων Έργων», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο ζήτημα της στελέχωσης του Τμήματος Αρχαιοτήτων, η Υφυπουργός Πολιτισμού είπε ότι έχουν προκηρυχθεί 4 θέσεις αρχαιολόγων και 16 θέσεις τεχνικών, προσθέτοντας ότι πολλές προσλήψεις γίνονται μέσα από ερευνητικά προγράμματα. «Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι οι αρχαιοφύλακες. Ζητούμε συνέχεια περισσότερους αρχαιοφύλακες», επεσήμανε.

Αναφερόμενη στα χορηγικά προγράμματα, που αποτελούν αρμοδιότητα του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, η Υφυπουργός Πολιτισμού επεσήμανε ότι το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙ» (2021-2025), το οποίο με προϋπολογισμό ύψους €2,2 εκατ. υποστήριξε την υλοποίηση δράσεων από 159 φορείς, 25 ομάδες φυσικών προσώπων και 153 φυσικά πρόσωπα από όλο το φάσμα των καλλιτεχνικών τομέων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μέσα από το Σχέδιο Επιχορηγήσεων Θεατρικής Δημιουργίας ΘΥΜΕΛΗ το 2025 χορηγήθηκαν 34 θεατρικές παραγωγές με συνολικό ύψος χρηματοδότησης €1,56 εκατ.

Το 2025 έλαβαν χρηματοδότηση 82 ταινίες, μεγάλου και μικρού μήκους, καθώς και ντοκιμαντέρ, συμπεριλαμβανομένων ταινιών μειοψηφικής συμπαραγωγής, σημείωσε, προσθέτοντας ότι επιχορηγήθηκαν 22 εικαστικοί, στους οποίους, όπως είπε, «δόθηκε η δυνατότητα να προβάλουν το έργο τους πέραν των στενών γεωγραφικών ορίων του νησιού μας».

«Μέσα από το πρόγραμμα Αποκέντρωσης, στόχος του οποίου είναι η διάχυση του πολιτισμού σε όλη την Κύπρο, υποστηρίξαμε 22 παραγωγές σε 53 κοινότητες, με συνολική επιχορήγηση ύψους €287.000, φέρνοντας θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες μουσικής και παραστάσεις χορού σε κοινότητες της υπαίθρου», είπε η Βασιλική Κασσιανίδου.

Για τη στήριξη και ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας στην Κύπρο, διατέθηκε συνολικό ποσό ύψους €2,33 εκατομμυρίων για την επιχορήγηση σειράς φεστιβάλ, αλλά και άλλων θεσμικών διοργανώσεων, συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι το τρέχον εξάμηνο «όντως υπήρχαν και υπάρχουν καθυστερήσεις» στην προκήρυξη των χορηγικών προγραμμάτων, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ είναι υπό επεξεργασία και αξιολόγηση, ενώ για τα Κύπρια είπε ότι θα κατατεθούν οι αιτήσεις. Την ίδια ώρα, είπε ότι σύντομα θα προκηρυχθεί πρόγραμμα για την στήριξη των κατεχόμενων κοινοτήτων για να διατηρήσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα ζωντανή, ενώ θα ανακοινωθεί και πρόγραμμα για εκδόσεις.





«Αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση και τον θυμό όλων για την καθυστέρηση, αλλά ήταν στο πλαίσιο της προσπάθειας για να γίνει αναβάθμιση αυτών των προγραμμάτων», εξήγησε.

«Το 2025 προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για τη διαχείριση του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και σύντομα θα προχωρήσουμε στην ανάθεση στον επιτυχόντα αιτητή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι έχει επίσης προκηρυχθεί και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης η θέση του Διευθυντή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα της στέγασης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, η Υφυπουργός Πολιτισμού είπε ότι απώτερος στόχος παραμένει η ανέγερση κτηρίου για τη βιβλιοθήκη. Προς τούτο, σημείωσε, τώρα θα αρχίσει η μελέτη βιωσιμότητας του έργου, «αλλά, εφόσον αυτό θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί, είμαστε σε προσπάθειες για να βρούμε κτήριο να στεγάσει την Κυπριακή Βιβλιοθήκη. Είχαμε βρει ένα κτήριο να ενοικιάσουμε, το οποίο όμως ακόμα δεν έχει τελεσφορήσει, διότι είναι πολύπλοκες οι διαδικασίες», πρόσθεσε.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο για το Καθεστώς του Καλλιτέχνη, η Υφυπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι τα περισσότερα αιτήματα των συλλογικών φορέων των καλλιτεχνών αφορούν κυρίως θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προσθέτοντας ότι έχει προγραμματίσει μια δεύτερη συνάντηση με τον Υπουργό, αφού η πρώτη έγινε το περασμένο καλοκαίρι.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που Τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του 2025», η κ. Κασσιανίδου σημείωσε ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού κατέθεσε πρόταση, η οποία έχει ενσωματωθεί στον Νόμο και αναφέρει ότι δωρεές ή συνεισφορές που θα γίνονται σε πολιτιστικά ιδρύματα θα εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος. «Στο παρόν στάδιο, ετοιμάζουμε τους όρους και προϋποθέσεις των οργανισμών που μπορούν να εγκρίνονται ως Πολιτιστικά Ιδρύματα», πρόσθεσε. Απαντώντας σε ερώτηση, εξήγησε ότι πρόκειται για ζήτημα της φορολογικής μεταρρύθμισης, το οποίο θα τύχει χειρισμού από το Υπουργείο Οικονομικών.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πρόβλημα στέγασης του Συλλόγου Χαρακτών, η Υφυπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι το Υφυπουργείο απέστειλε επιστολή στον Δήμο Λευκωσίας όταν προέκυψε το πρόβλημα. Έγινε μεγάλη προσπάθεια για εντοπισμό άλλων χώρων, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, είπε. «Δυστυχώς, το Υφυπουργείο Πολιτισμού δεν έχει δικούς του χώρους για να δώσει. Είμαστε σε επαφή με τον Δήμο Λευκωσίας και θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά σίγουρα θέλουμε να βοηθήσουμε», υπογράμμισε, με τη Διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, Ιωάννα Χατζηκωστή, να αναφέρει ότι υπάρχει προβληματισμός στο Υφυπουργείο για τη στέγαση των πολιτιστικών φορέων λόγω της αύξησης των ενοικίων, ιδιαίτερα στη Λεμεσό.

Η Βασιλική Κασσιανίδου είπε, ακόμη, ότι η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας προχωρεί στην ανακαίνιση του εργαστηρίου κεραμικής και του εργαστηρίου καλαθοπλεκτικής τέχνης καθώς και στην αναβάθμιση της καφετερίας και του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου. Οι εργασίες για την ανακαίνιση της κεντρικής εισόδου και του πωλητηρίου της Υπηρεσίας έχουν ολοκληρωθεί και ήδη λειτουργεί το πλήρως ανακαινισμένο πωλητήριο, επεσήμανε.

Επίσης, η Βασιλική Κασσιανίδου ανέφερε ότι εκπονήθηκαν μελέτες για τη δημιουργία Μητρώου Χειροτεχνών, Σχεδιαστών και Τεχνικών Χειροτεχνίας, για την αναβάθμιση του οργανογράμματος και της δομής της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, καθώς και εισηγήσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό της περιόδου 2026–2031.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προσπάθειας για βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών στα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου, επεσήμανε ότι δημιουργήθηκε ιστοσελίδα που φιλοξενεί νέους ψηφιακούς οδηγούς για τους δέκα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού.

Ως σημαντική επιτυχία του 2025 χαρακτήρισε η Υφυπουργός Πολιτισμού την έγκριση της αίτησης στα Norway Grants για τη χρηματοδότηση της ψηφιακής καταλογογράφησης της Κρατικής Συλλογής Έργων Τέχνης, τονίζοντας ότι «αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διαφύλαξη, την ανάδειξη και τη διαχείριση της σύγχρονης καλλιτεχνικής κληρονομιάς».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη δημιουργία Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, ανέφερε ότι έχει συγκροτηθεί συμβουλευτική επιτροπή, η οποία έχει ετοιμάσει στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο. «Έχουν γίνει ήδη οι επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών και ζητήσαμε να μας παραχωρηθεί το ελληνικό περίπτερο στην Κρατική Έκθεση για να γίνει ένα κτήριο για το Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης. Έχουμε λάβει την απόφαση να μετακομίσουμε τη συλλογή από τη Majestic στο κτήριο της ΣΠΕΛ για να γίνει εκεί η μόνιμη έκθεση και για να μπορέσουμε να επιδιορθώσουμε το κτήριο της Majestic. Το τρίτο κτήριο θα είναι για τις επόμενες γενεές», υπογράμμισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι σύντομα θα προκηρυχθεί θέση επιμελητή για το Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, επισημαίνοντας ότι θα υπάρξει ανοικτή πρόσκληση, η οποία δεν θα περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην ερώτηση αν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τη συγκεκριμένη θέση, η κ. Κασσιανίδου απάντησε αρνητικά, διευκρινίζοντας ότι «αν έχουμε ένα άτομο το οποίο είναι εδώ και έχει την εμπειρία για να ηγηθεί ενός μουσείου, θα μας βοηθήσει να στήσουμε και το νομικό πλαίσιο. Αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε», είπε.

Αναφερόμενη στις προτεραιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού για το 2026, η Βασιλική Κασσιανίδου εστιάστηκε στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας και έχει προϋπολογισμό πέραν των €4,5 εκατ. «Το πολιτιστικό πρόγραμμα αντανακλά μια συλλογική προσπάθεια με κοινό στόχο την προβολή της δύναμης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας του τόπου μας», τόνισε.

Ερωτηθείσα για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Πολιτισμού της ΕΕ, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ότι αυτό θα διεξαχθεί στις 2 Ιουνίου.

«Εγώ προσωπικά, η Διοίκηση, οι Διευθυντές και όλο το προσωπικό των τμημάτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού συνεχίζουμε με αφοσίωση και στρατηγικό προγραμματισμό, να υλοποιούμε δράσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό μας, ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα της Κύπρου και καθιστούν τη χώρα μας σημείο αναφοράς στη διεθνή πολιτιστική σκηνή», υπογράμμισε.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Παπαγεωργίου, τόνισε ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων «όντως είναι βαριά υποστελεχωμένο, κάτι που μας απασχολεί πολύ, γνωρίζοντας βέβαια όλοι το γεγονός ότι ο χρόνος που μεσολαβεί αφότου πάρεις την έγκριση για μία θέση μέχρι την πλήρωση της θέσης, φτάνει τα 2 χρόνια». «Αυτό δεν πρέπει να μας σταματά και το Τμήμα Αρχαιοτήτων με τα λιγοστά του μέσα κάνει πάρα πολλά», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι υπάρχει στενή συνεργασία με το Τμήμα για να ετοιμαστεί το πρόγραμμα μετακόμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου και το πρόγραμμα στησίματος των εκθέσεων. «Θα πρέπει να προσληφθεί κόσμος για να τρέξει αυτό το διαστημόπλοιο γιατί είναι πολύπλοκο έργο», ανέφερε.



Πηγή: ΚΥΠΕ