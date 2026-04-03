Η Άμεση Δημοκρατία ανακοίνωσε τους δύο νέους υποψήφιους βουλευτές που αντικαθιστούν δύο υποψήφιους του κόμματος που απέσυραν προ ημερών την υποψηφιότητά τους.

Συγκεκριμένα, αποχώρησαν από την εκλογική διαδικασία η Βάλερι Ταραπάι στην επαρχία Κερύνειας και ο Αλφρέδος Αλφρέδου στην επαρχία Πάφου. Τις θέσεις τους στα ψηφοδέλτια καταλαμβάνουν πλέον ο πρώτος επιλαχών στην Κερύνεια, Κυριάκος Κωμοδρόμος, και ο δεύτερος επιλαχών στην Πάφο, Σάββας Έλληνας. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η πρώτη επιλαχούσα στην Πάφο έχει επιλέξει να μη λάβει μέρος στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι η Βάλερι Ταραπάι απέσυρε την υποψηφιότητά από το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε παλαιότερη υπόθεσή της, η οποία αφορούσε καταδίκη στα κατεχόμενα για ναρκωτικά. Από την πλευρά του, ο Αλφρέδος Αλφρέδου αποχώρησε από την εκλογική κούρσα, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως είχε κουραστεί να καταφεύγει σε υπερβολικές ενέργειες, όπως βίντεο με σκοπό την προσέλκυση ψηφοφόρων, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι συμβαίνει γενικότερα στο σημερινό πολιτικό σύστημα.



