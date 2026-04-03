Σε παρέμβασή του στο Βεργίνα TV, ο νομικός και υποψήφιος βουλευτής με τη ΔΗΜΑΛ, Χρίστος Κληρίδης, ανέφερε ότι είχε γνώση των καταγγελιών του Μακάριου Δρουσιώτη, καθώς, όπως είπε, είχαν τεθεί ενώπιόν του με σχετικά έγγραφα.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «αυτά τα οποία είπε ο κ. Δρουσιώτης είχα γνώση όταν ήμουν πρόεδρος του ΠΔΣ γιατί είχαν καταγγελθεί σε μένα. Μάλιστα είχαν καταγγελθεί με έγγραφα τεκμηριωμένα σε ένα μεγάλο βαθμό. Για μένα δεν ήταν έκπληξη, έκπληξη ήταν ότι τις είδαν το φως της δημοσιότητας. Εγώ έκρινα σε εκείνο το στάδιο ότι ήταν πολύ δύσκολο να στοιχειοθετήσουν, έτσι προτίμησα να μην τα δημοσιοποιήσω. Ενώ θα μπορούσα. Εμείς σαν ΔΗΜΑΛ ζητήσαμε να ερευνηθούν αρμοδίως και αν υπάρχει και κάτι επιλήψιμο να ληφθούν μέτρα».

